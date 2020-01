Engin Öztürk: İlişkide bencilliğe yer yok

◊ Unutamadığın set ortamı hangisiydi?

- Hepsinde çok keyif aldığım anlar oldu ama “Muhteşem Yüzyıl”da keyif almadığım bir anım bile olmadı. İşin kendi büyüsü dışında ekip içinde de öyle bir enerji vardı ki; kim olursa olsun dışarıdan gelen de o enerjiye kapılıp gidiyordu.

◊ Bir oyuncu olarak sence internet dizilerini mi yoksa TV dizilerini mi izlemek daha keyifli?

- Mesleki taraftan diziye sadece keyifsel taraftan bakmak imkansız. Ne izlersen izle işin içine senaryo, oyunculuk ve reji giriyor. Dijitale yapılanlar, süreleri bakımından daha izlenebilir ve daha konsantre işler oluyor bu bakımdan.

◊ “Hakan Muhafız” dizisinde oynadığın Levent karakterinde kendinden bir şeyler bulduğun oldu mu? Karakterinle benzerlik gösterdiğin yanlar var mı?

- Levent ile hiçbir benzerliğimiz yok. Karakteri oynamayı güzel kılan da bu zaten. Hikaye benim için, kendime ne kadar uzak olursa o kadar eğlenceli olmaya başlıyor.

◊ Peki Engin Öztürk’ü 2020 yılında yeni projelerde görecek miyiz?

- 2020’nin ilk heyecanı

10 Ocak’ta vizyona girecek olan “Biz Böyleyiz” filmi. Geçtiğimiz yaz çektiğimiz; kadrosunda Hümeyra, Özge Özpirinçci, Şebnem Bozoklu, Meriç Aral, Berrak Tüzünataç, Boran Kuzum ve Burak Altay’ın olduğu, türü açısından Türkiye sinemasında çok alışık olmadığımız bir film. Ayrıca dijital platforma yayınlanacak bir diziye hazırlanıyorum ama o sürpriz olsun şimdilik.

◊ Yakışıklılığın oyunculuktaki önemine inanıyor musun?

- Yakışıklılık veya güzellik, yani ekrandaki albeninin gücüne inanıyorum fakat o öyle bir durum ki yemeğe tat veren bir malzeme gibi. Oyunculukla, iyi senaryoyla, iyi rejiyle birleşmediği sürece renkli bir baharattan öteye gidemez.

AŞK DÜNYANIN EN GÜÇLÜ DUYGULARINDAN BİRİ

◊ Özel hayatınla çok ön planda değilsin... Bu bilinçli bir tercih mi?

- Özel hayatımı herhangi bir tercihle göz önünde veya gözden uzak yaşamıyorum. Burada tercih sayılabilecek tek şey özel hayatımın gerçekten bana özel olması gerektiği inancı. Aşk dünyanın en güçlü duygularından biri! Dolayısıyla ilişkileri çok göz önünde tutarak onu yoruma açık hale getirmek, her şeyden önce bu güzel duyguya yapılacak en büyük ihanet gibi geliyor bana.

◊ İlişkilerinde en önem verdiğin noktalar nedir? Sadakat, saygı, dürüstlük, kibarlık...

- Aslında saydığın şeylerin hepsi tek bir çatı altında sevginin tanımlarından birkaçı. Gerçek sevgi bu saydıklarımız ve daha fazlasının ana maddesi. Bencillikten uzak her ilişki, ortada güzel bir yerde buluşmaya çok yakın ve elverişli bence.

◊ Evliliğe sıcak bakıyor musun?

- Bir tanım duymuştum birkaç yıl önce aklıma hep o geliyor bu konuda. O da “evlilikle evlenmek”. Yani zaten beraber olduğum; onunla mutlu, huzurlu olduğum biriyle aynı çatı altında yaşamaya karar vermek, evet neden olmasın ama diğer türlüsünde bunu toplum baskısı veya birinin isteğiyle sürdürebilecek biri değilim.

Film izlemek en büyük terapim

◊ Sosyal bir adam mısın?

- Evet, bir tanıma sokmak gerekirse sosyal biriyim ama bu günümüzde anladığımız gibi her koşulda her ortama ayak uydurmak anlamında değil. İşten geri kalan az zaman içinde mutlu olduğum her alanda sosyalim.

◊ Boş vakitlerinde sürekli yaptığın ama asla sıkılmadığın aktivitelerin neler?

- Biraz ruh halime bağlı aslında. Gerçekten fiziksel veya mental olarak yorgun olduğum bir zamanda film izlemek en büyük terapim. Onun haricinde etrafımda çok sevdiğim insanlarla yaptığım herhangi bir şeyden kolay kolay sıkılmam.

◊ Sosyal sorumluluk üzerine projelerin var mı?

- Sosyal sorumluk çok büyük bir skala. Yani yaşadığımız dünyada yiyecek ve barınma sıkıntısı yaşayan canlılar da var, eğitimini olabilecek en üst seviyede alması gereken insanlar da. Ben de elimden geleni yapıyorum. Bunu yaparken de en çok “çocuk” olgusuna odaklanıyorum.

Atatürk’ü oynamayı çok isterim

◊ Birinin hayat hikayesini oynama fırsatın olsaydı bu kim olurdu?

- Tarih kitabı didaktikliğinde değil de gerçekten insani yönlerini anlatacak bir senaryoda Atatürk’ü oynamayı çok isterim.

◊ Defalarda izlediğin halde bıkmadığın bir film var mı?

- “Piyanist”, “The Godfather”, “Harry Potter”, “Lord of the Rings” gibi daha birkaç tane film veya seriyi sıkılmadan defalarca izleyebilirim.

◊ Bugüne kadar aldığın en anlamlı ve gerçekten unutamadığın hediye neydi? Kim verdi?

- Ablamın aldığı bir bilekliğim var ve hikayesi biraz bize özel bir hediye. Bir şey olur diye takamıyorum bile. Onu asla unutmam.