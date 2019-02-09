Engin Altan Düzyatan'ın Dubai gururu
Engin Altan Düzyatan, önceki akşam Dubai Atlantis the Palm’da gerçekleşen Arap Festivali’nde büyük sevinç yaşadı.
Ünlü oyuncu en iyi uluslararası oyuncu ödülüne layık görüldü. Ödülünü Dubai Türk Başkonsolosu İlker Kılıç ile Atlantis Palm Pazarlama Direktörü Linda Abdul Hay’ın elinden alan Düzyatan, teşekkür konuşmasında şunları söyledi: “Beni davet ettiğiniz ve bu harika ödülü verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Dubai’de her zaman mutlu anılarım oldu ve bu ödül bunların en güzeli.” Lady Gaga ile çalışan Grammy ödüllü ünlü şarkıcı ve yapımcı RedOne da törenin davetlileri arasındaydı. RedOne, hayranı olduğunu söylediği Engin Altan Düzyatan ile gece boyunca sohbet etti. Dubai gezisinde yoğun ilgiyle karşılaşan oyuncu, otelinin önünde toplanan hayranlarıyla da bol bol fotoğraf çektirdi.
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