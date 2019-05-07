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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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07.05.2019 - 12:29, Son Güncelleme:

Engin Akyürek'ten alkışlık hareket

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Engin Akyürek'ten alkışlık hareket

Engin Akyürek’in Latin hayranları, UCİM’e bağış yaptı.

Hayranlarının bağışına kendisi de katkıda bulunan oyuncu, çocuk istismarına karşı kurulan derneğe 100 bin liralık yardımda bulundu.

 Ünlü oyuncunun geçen yıl 12 Ekim'deki doğum gününde hayranlarından anlamlı bir hediye gelmişti. Güney Amerika'da fırtınalar estiren Akyürek'in yeni yaşı için Brezilya, Şili, Arjantin ve Peru'dan çok sayıda kişi oyuncu adına Saadet Öğretmen'in kurduğu Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği'ne (UCİM) bağışta bulunmuştu.

Engin Akyürekten alkışlık hareket

İSTANBUL'DA BULUŞMA...

Akyürek, bu anlamlı hediyeden aylar sonra geçtiğimiz günlerde Latin hayranlarıyla İstanbul'da buluştu. Akyürek, Güney Amerikalı hayranlarının dernek için yaptığı bağışa da katkı sağlayıp bir kez daha yardımsever yanını konuşturdu. Büyük kısmını Akyürek'in karşıladığı bağışın 100 bin lira civarında olduğu öğrenildi. Ünlü oyuncu, İstanbul'daki buluşmada da kendisi adına UCİM'e bağış yapan Latin Amerikalı hayranlarına tek tek teşekkür etti. Çocuk istismarına karşı elini taşın altına koyan oyuncu, duyarlı davranışıyla da takdir topladı.

LATİNLER'DEN SEVGİ SELİ

Çok sayıda Akyürek hayranı oyuncuyu yakından görmek için Güney Amerika'dan İstanbul'a geldi. Fanları tarafından çembere alınan başarılı oyuncu, sevgi seline kapıldı.

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