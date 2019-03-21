Engin Akyürek'ten ailesine 550 bin liralık jest
Engin Akyürek, kesenin ağzını açtı. Ünlü oyuncu, ailesi için 550 bin lira değerinde lüks bir araç satın aldı.
Türkiye sınırlarını aşan şöhretine rağmen, mütevazı tavırlarıyla gönülleri fetheden Engin Akyürek, ailesi için yaptığı jestle takdir topladı.
Bugüne kadar pek çok dizi ve filmde rol alan Akyürek, ailesi için kesenin ağzını açtı.
Takvim'de yer alan habere göre; 550 bin TL değerinden Mercedes GLC otomobil alan Akyürek, aracı babasının üstüne yaptı.
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