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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.01.2019 - 09:47, Son Güncelleme:

Enes Batur kimdir, kaç yaşında, eski sevgilisi kim?

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Enes Batur kimdir, kaç yaşında, eski sevgilisi kim?

Youtube videolarıyla tanınan Enes Batur, katıldığı programlar ve açıklamalarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. 6 senedir Youtube videoları çeken Enes Batur, ‘Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?’ filmiyle de uzun süre adından söz ettirdi. Peki, Enes Batur kimdir, kaç yaşında?

Özel kuvvetlerde çalışan bir baba ve hemşire bir annenin çocuğu olan Enes Batur, 9 Nisan 1998 tarihinde doğdu. Enes Batur'un gerçek adı Enes Batur Sungurtekin’dir. Youtube hesabında paylaştığı eğlenceli ve komik videolarla popülerleşen Enes Batur, bilgisayar mühendisliği bölümünde eğitimini sürdürüyor. Başrollerini Ceyda Düvenci ve Bekir Aksoy ile paylaştığı ilk filmi Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?, 19 Ocak 2018'de vizyona girdi. Eski sevgilisi Başak Karahan'ın da yer aldığı film, 1,5 milyon kşi tarafından izlendi. İkili, temmuz 2018'de ayrılma kararı aldı. Başak Karahan, konuk olarak katıldığı programda Enes Batur'un ayrılmak istediğini söyledi. 

Enes Batur, Youtube’da kazandığı ücretle ilgili iddialara katıldığı programda yanıt verdi. CNN TÜRK'te 40 programında Buket Aydın'a konuşan YouTuber Enes Batur, Buket Aydın'ın "Sinema mı internet mi daha karlı, YouTube'dan ne kadar para kazanılıyor? Enes Batur'un aylık kazancı ne kadar?" sorusunu yanıtladı.
Batur, "Ben kazandığım parayı hiçbir yerde söylemedim, söylemem de. Çünkü şöyle bir düşüncem var; insanların benim kazandığım paraya göre nitelendirmesini istemiyorum. Çünkü ben insanları ona göre nitelendirmiyorum. Ve çoğu insan, insanların kazandığı paraya göre değer veriyor. Bunu istemiyorum, ben olduğum için Enes Batur olduğum için değer verilsin. Yaptığım işlere göre değer verilsin. Bu, bu kadar kazanıyor diye değer verilmesin. O yüzden hiçbir yerde de söylemeyeceğim.

BAŞAK KARAHAN KİMDİR?

Başak Karahan da Enes Batur gibi Youtuber'dır, kendi Youtube kanalında makyaj, güzellik ve eğlence videoları çekmektedir. Bununla birlikte Başak Karahan, sinema ve televizyon bölümünde eğitimine devam etmektedir.

 

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