Enes Batur kimdir, kaç yaşında, eski sevgilisi kim?
Youtube videolarıyla tanınan Enes Batur, katıldığı programlar ve açıklamalarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. 6 senedir Youtube videoları çeken Enes Batur, ‘Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?’ filmiyle de uzun süre adından söz ettirdi. Peki, Enes Batur kimdir, kaç yaşında?
Özel kuvvetlerde çalışan bir baba ve hemşire bir annenin çocuğu olan Enes Batur, 9 Nisan 1998 tarihinde doğdu. Enes Batur'un gerçek adı Enes Batur Sungurtekin’dir. Youtube hesabında paylaştığı eğlenceli ve komik videolarla popülerleşen Enes Batur, bilgisayar mühendisliği bölümünde eğitimini sürdürüyor. Başrollerini Ceyda Düvenci ve Bekir Aksoy ile paylaştığı ilk filmi Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?, 19 Ocak 2018'de vizyona girdi. Eski sevgilisi Başak Karahan'ın da yer aldığı film, 1,5 milyon kşi tarafından izlendi. İkili, temmuz 2018'de ayrılma kararı aldı. Başak Karahan, konuk olarak katıldığı programda Enes Batur'un ayrılmak istediğini söyledi.
Enes Batur, Youtube’da kazandığı ücretle ilgili iddialara katıldığı programda yanıt verdi. CNN TÜRK'te 40 programında Buket Aydın'a konuşan YouTuber Enes Batur, Buket Aydın'ın "Sinema mı internet mi daha karlı, YouTube'dan ne kadar para kazanılıyor? Enes Batur'un aylık kazancı ne kadar?" sorusunu yanıtladı.
Batur, "Ben kazandığım parayı hiçbir yerde söylemedim, söylemem de. Çünkü şöyle bir düşüncem var; insanların benim kazandığım paraya göre nitelendirmesini istemiyorum. Çünkü ben insanları ona göre nitelendirmiyorum. Ve çoğu insan, insanların kazandığı paraya göre değer veriyor. Bunu istemiyorum, ben olduğum için Enes Batur olduğum için değer verilsin. Yaptığım işlere göre değer verilsin. Bu, bu kadar kazanıyor diye değer verilmesin. O yüzden hiçbir yerde de söylemeyeceğim.
BAŞAK KARAHAN KİMDİR?
Başak Karahan da Enes Batur gibi Youtuber'dır, kendi Youtube kanalında makyaj, güzellik ve eğlence videoları çekmektedir. Bununla birlikte Başak Karahan, sinema ve televizyon bölümünde eğitimine devam etmektedir.
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