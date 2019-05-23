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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.05.2019 - 09:35, Son Güncelleme:

Enes Batur kimdir, kaç yaşında?

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Enes Batur kimdir, kaç yaşında?

Sosyal medya paylaşımlarıyla binlerce kişiye ulaşan Enes Batur ve Tulu Bacı evlendi. Düğün videosuyla takipçilerini şaşırtan Enes Batur, daha önce düğün davetiyesini paylaşmıştı. Sevgilisi Tulu Bacı ile evlendiği iddialarıyla gündeme gelen Enes Batur'un hayatına dair detaylar bir kez daha gündeme geldi. Peki, Enes Batur kimdir, kaç yaşında?

Türk vlogger ve oyuncu Enes Batur Sungurtekin, 9 Nisan 1998 tarihinde dünyaya geldi. Enes Batur, Youtube dünyasına adımı ilk olarak bilgisayar ve oyun konsolları incelemesiyle atmıştır. Hemşire ve özel hareke emeklisi bir babanın üç çocuğundan biriydi. Kendi yaşamını anlattığı ve başrolünü üstlendiği Enes Batur Hayal mi Gerçek mi? 19 Ocak 2018'de vizyona girdi. Filmde genç fenomene Ceyda Düvenci, Bekir Aksoy ve o dönem sevgilisi olan Başak Karahan eşlik etti. Antalya Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde eğitimini sürdürüyor. Kısa bir zaman içerisinde giderek popüler bir isim olma fırsatına kavuşan Enes Batur; oyun, komedi ve eğlence videolarıyla kendini göstermeye ve geniş bir kesime ulaşmaya devam etmektedir.

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