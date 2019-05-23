Enes Batur kimdir, kaç yaşında?
Sosyal medya paylaşımlarıyla binlerce kişiye ulaşan Enes Batur ve Tulu Bacı evlendi. Düğün videosuyla takipçilerini şaşırtan Enes Batur, daha önce düğün davetiyesini paylaşmıştı. Sevgilisi Tulu Bacı ile evlendiği iddialarıyla gündeme gelen Enes Batur'un hayatına dair detaylar bir kez daha gündeme geldi. Peki, Enes Batur kimdir, kaç yaşında?
Türk vlogger ve oyuncu Enes Batur Sungurtekin, 9 Nisan 1998 tarihinde dünyaya geldi. Enes Batur, Youtube dünyasına adımı ilk olarak bilgisayar ve oyun konsolları incelemesiyle atmıştır. Hemşire ve özel hareke emeklisi bir babanın üç çocuğundan biriydi. Kendi yaşamını anlattığı ve başrolünü üstlendiği Enes Batur Hayal mi Gerçek mi? 19 Ocak 2018'de vizyona girdi. Filmde genç fenomene Ceyda Düvenci, Bekir Aksoy ve o dönem sevgilisi olan Başak Karahan eşlik etti. Antalya Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde eğitimini sürdürüyor. Kısa bir zaman içerisinde giderek popüler bir isim olma fırsatına kavuşan Enes Batur; oyun, komedi ve eğlence videolarıyla kendini göstermeye ve geniş bir kesime ulaşmaya devam etmektedir.
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