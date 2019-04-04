En çok Kadir’le oynamaktan keyif aldım
Türk sinemasının usta oyuncusu Türkan Şoray, Kadıköy Eğitim Atölyeleri Gençlik Buluşmaları kapsamında hayranlarıyla bir araya geldi.
Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde gerçekleşen etkinlikte, öğrenciler tarafından hazırlanan “Gönüllerden Tuvallere Türkan Şoray” başlıklı serginin açılışı yapıldı. Sergiyi çok beğendiğini dile getiren Şoray, “Bütün kursiyerlerin sanatkâr ellerinden öpüyorum. Her eser kalpten yapılmış. Bugün gerçekten meslek hayatım boyunca unutmayacağım bir gün yaşıyorum. Sizler ölene kadar kalbimdesiniz.” dedi. Soruları da yanıtlayan Şoray, bugüne kadar oynadığı filmlerde en çok Kadir İnanır’la rol almaktan keyif duyduğunu sözlerine ekledi.
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