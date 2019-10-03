En acı veda! Tarık Ünlüoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Ölümü ile sanat dünyasını yasa boğan ünlü oyuncu için Mecidiyeköy Büyük Sahne – Artı Sahne’de anma töreni düzenlendi..

Törenin ardından Ünlüoğlu’nun tabutu Levent Camii'ne getirildi. Cenaze namazına çok sayıda ünlü isim katılarak Ünlüoğlu'nu son yolcuğunda yalnız bırakmadı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından sevenleri tarafından tabutu omuzlarda taşınan Ünlüoğlu, Zincirli Kuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TAZİYELERİNİ İLETTİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan'ı arayarak başsağlığı diledi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Gülenay Kalkan'ı telefonla arayarak eşi Tarık Ünlüoğlu'nun vefatı nedeniyle taziye dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Tarık Ünlüoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.



GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Arkadaşları Tarık Ünlüoğlu'na son görevini yerine getirmek için törende hazır bulundu. Ayakta durmakta zorlanan Gülenay Kalkan'a oyuncu Selçuk Yöntem destek oldu. Gülenay Kalkan, eşinin tabutuna sarılıp gözyaşlarına boğuldu.

Tarık Ünlüoğlu'nun vefatının ardından konuşan ünlü isimler usta oyuncu ile yaşadıkları anıları paylaştı;

OKTAY KAYNARCA:

Hepimizin başı sağolsun. Tarık Abi'nin oyunculuğu üstüne konuşmam, haddim değil. Ben abiliği tanıştığımız andan itibaren yaşam sevincini, içinde olduğu gibi bize aktaran, bize yol gösteren bir abi oldu. Küfretmesi bile başkaydı. Küsmesi bile başkaydı. Küstükten sonra barışması bile başkaydı. Ruhu şad olsun. Çok güzel adamdı.



SELÇUK YÖNTEM

Benim 47 yıllık dostumdu. Cenazelerde çok gülerdik. Çok küstük, çok barıştık. Hepsi çok ilginçti. Çok dominant bir karakterdir. Masayı terk etmesi istenmeyen karakterdir. Ben konuşma yaparken, 'hüzünlenmeyeceğim' diye söz verdim.



Eski bir anımızı anlatayım. Ankara'da bir cenazedeyiz. Dolmuşlar var o zaman. Ben bir arkadaşımla bindim, o da başka bir arkadaşıyla bindi. Yanımdaki arkadaşı tanıyordu. Dolmuş şoförüne para uzattı. Beni göstererek 'Beyefendi hariç 3 kişi alır mısınız?' dedi. Ben gülmeye başladım. Barıştık.



MEHMET ASLANTUĞ

Tüm dostlarının, devlet tiyatrosunun başı sağolsun. Bizim 30 yıllık bir dostluğumuz var.

Tarık Abi sahiden şöyleyen bir insandır, uyandığınızda güne başladığınızda 'yanımd akim olsa ' diye düşündüğünüzde aklınıza gelecek 3 isimden biridir. Gece iyi geceler diyerek ayrılmak istediğiniz çok nadir ama çok nadir insanlardandır. Hepimizin başı sağ olsun.

CAN GÜRZAP

50 yıldır sahnedeyim. Bu en zor sahneye çıkışım oldu. Hep öğretmeni olarak, hem dostum olarak, kardeşim olarak Tarık'ı çok sevdim. Çok güzel zamanlarımız oldu.

Oynadığı bütün o sert karaktere rağmen Tarık bir komikti. 'Komikler gülmez, güldürür' Herhangi bir toplantıda Tarık'ın adı geçtiği zaman herkesin suratına bir gülümseme gelirdi. Ben bir gün bizim çevreden bir arkadaş çok kızındı. Şuna ben bir şey yapayım dedim. 'Tarık Ünlüoğlu' dedim, arkadaşımızı durdu. Gülümsemeye başladı. Etrafına baktı kimse yok. bunu birkaç kez tekrarladım. Tarık bir terapiydi. Tarık benim dostumdu. Bana karşı vefalı ve dürüsttü. İyi ahlak sahibiydi. İyi oyuncuydu. İyi insandı. Tarık gezmeyi çok severdi. Aklına estiği an Gülenay ile gezerlerdi. Herkes gıpta ederdi. Onun için o yukarıdaki yıldızlardan birinde duramaz. O sürekli bizim üstümüzde dolaşacak. Hepimizin başı sağ olsun.



OYA BAŞAR

"Tarık orada yatan sen misin? Sen olduğuna inanamıyorum. O kadar iyi bir insandı ki, canımdı. Dostumdu. Çok küser çok barışırdı. 'Ben kinci değilim' derdi. 'Ben kinci değilim, kızarım geçer!' Bizim için hep yaşayacak."



MELEK BAYKAL

Tarık'ı anlatmak o kadar zor ki. Hepimizin onunla çok özel anları var.

Yıllar önce Ankara'dayız. Ben Zafer ile evliyim. sürekli kavga ediyoruz. Boşanmaya kalkıyoruz. İlk aklımıza gelen insan Tarık ve Selçuk. eve geliyorlar gardolapları söküyorlar kamyonlara yüklüyorlar. Gideceği yere yolluyorlar. 3 gün sonra tekrar arıyoruz 'Biz barıştık' diyoruz. Bu 2 arkadaş tekrar bu kez montaja geliyorlar. Bir gün 'Yeter lan' dedi.

Canım arkadaşım seni iki kelimeye nasıl sığdıracağız ki?

EN SON İKİ GÜN ÖNCE GÖRDÜM

Tarık’ı seven herkesin başı sağ olsun. Şu anda hayatımın en zor anlarını yaşıyorum. Tarık için Tarık’ın vefatı için bir canlı yayın yapacağım hiç aklıma gelmezdi. Ama şimdi orada yatırıyor. Bu kalabalığı bu sevgi seli… 45 yıldır arkadaşım 16 yaşından beri tanıyorum. Çok büyük dostumdu. En son ölümünden iki gün önce evindeydim, oksijene bağlıydı. Beni görünce çok sevindi. ‘Tarık’cım ben geldim’ dedim. ‘Hoş geldin de geç geldin’ dedi. Su böreği götürdüm. Hiçbir şey yemiyordu, kestim ağzına verdim. İkinci lokmayı verdim ‘yok’ dedi. Bir tane daha yedirdim.

Tam çıkarken ‘Melek saatin çok güzelmiş’ dedi. Saat’e çok meraklıydı. Oturdum ayaklarını ovdum, çok hoşuna gitti. Tekrar vedalaşacakken ‘yine geleceğim’ dedim. ‘İki sene sonra gelirsin artık’ dedi. 61 yaşında değil bu yanlış bir bilgi 68 yaşındaydı. 1951 doğumlu. O çok şık yaşadı hayatı boyunca, güzel yaşadı ve çabuk yaşadı. Sanki acelesi varmış gibi çok çabuk yaşadı her şeyi. Eşi ona o kadar güzel baktı ki ona teşekkür borçluyuz. Çok seveni vardı, herkesin yüreğine dokundu. Kimseye kötülüğü yoktu, güzel adamdı ve güzel uğurlanıyor. Şu kalabalığa bakar mısınız? Hepimizin başı sağ olsun, layık olduğu şekilde uğurlanıyor Tarık.



ZAFER ALGÖZ

Tarık Abi bulunduğu yere enerji veren bir adamdı. Ani seyahat kararları alırdı. Sabah karşı 3'te beni arardı. 'Zafer hazırlan gidiyoruz', 'Nereye gidiyoruz', 'Fransa'ya'...

Çok komik küser, çok güzel barışırdı.

Bir gün Türkiye'de 3 aktör tanırım dedi. 'Biri Cüneyt Arkın, biri Müşfik Hoca, diğeri ben!' dedi.

"Abi ben ilk 10'a girer miyim" dedim, 'Haluk ile zaman zaman yer değiştiriyorsun' dedi.

Tarık abi müthiş adamdı. bizim arkadaşımızdı, kardeşinizdi. Ben ona "Reşat Tarık" derdim. Canım benim! kurban olurum! O Gülenay'ın her şeyiydi. Bizim de her şeyimizdi...

TAMER KARADAĞLI

Hepimizin başı sağ olsun.

O beni şoförü olarak kullanırdı. Ben konservatuardayken. Tarık abi geldi. 'Sen gel, benim arabayı çek' dedi. 'Çizersen ödetirim' dedi. Ben arabayı çektim. Sonra bana 'yukarıdan baktım, güzel kullanıyorsun. Bundan sonra benim arabaları sen çekeceksin' dedi.

Okulda belki hocam olmadı ama benim hocamdı. Çocuklar Duymasın'da onu taklit ediyordum. 'Ana'yı ondan aldım.

Bana çok şey kattı. Eminim bir çok insana çok şey katmıştır. 30 küsür yıldır tanıyorum. Bu kadar koyacağını tahmin etmemiştim. Mekanı cennet olsun. İnşallah biz gittiğimizde arkamızdan Tarık Abi gibi güzel konuşulur. Adamın gidişi bile klas oldu.





