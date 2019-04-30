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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
30.04.2019 - 14:14, Son Güncelleme:

En acı an! Dilber Ay son yolculuğuna uğurlanıyor....

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En acı an! Dilber Ay son yolculuğuna uğurlanıyor....

 Geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden sanatçı Dilber Ay’ın cenazesi Ankara’dan alınarak evine getirildi. Dilber Ay’a Düzce’de evine gelen sanatçı Hakan Taşıyan “Allah nur içinde yatırsın” dedi. 

Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Ankara’da akraba ziyareti sırasında rahatsızlanan ve kaldırıldı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybeden Sanatçı Dilber Ay’ın cenazesi Düzce’deki evine getirildi. Evinin bahçesinde helallik alındı dua edildi.

Ünlü sanatçının oğlu Cemo Can ise duygularını anlatmakta zorlanırken “Şu an duygularımı anlatamıyorum. Bütün Türkiye’nin başı sağ olsun. Türkiye’nin anasını kaybettik. Koca bir çınardı. Bizi bugünlere getirdi, çok önemli bir isim bizi sizlerle buluşturdu. İfade edemiyorum duygularımı” dedi. 

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İşte Dilber Ayın acılarla dolu hayatı
İşte Dilber Ay'ın acılarla dolu hayatı!

Cemo Can, kendisinin yurt dışı konserleri olduğunu yurt dışında haberi aldığını belirterek “Haberi alır almaz yurt dışı programlarımı iptal ettim. Hemen Türkiye’ye geldim. Allah’a şükür gördük. Helalliğimizi de aldık. Dilber Ay’ın sanat dünyasındaki yeri anlatılmaz ifade edilmez. Bütün sanatçı dostları zaten biliyorlardı. O bizim hepimizin annesiydi. Bütün sanatçıların anasıydı” diye konuştu.

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Bu kadar erken gitmek zorunda mıydın
'Bu kadar erken gitmek zorunda mıydın?'

Can annesi ile ilgili anısını ise şu sözlerle anlattı; “Annen neden Avrupa’ya gelmiyor diyorlardı. Annemin uçak korkusu vardı. Annem adına söz vermiştim. Annem dizlerinden küçük bir operasyon geçirmişti. Oğlum iyileşirsem 10. ayda inşallah gurbetçi dostlarla beraber buluşacaktık. O sözümü de yerine getiremedim.”

HAKAN TAŞIYAN AİLEYİ YALNIZ BIRAKMADI

Acı haberin ardından ünlü şarkıcı Hakan Taşıyan da Dilber Ay’ın evine geldi. Taşıyan, "Söyleyecek çok şey yok. Herkes perişan, ailesi perişan. Allah sabırlar versin. Mahallemizin kızıydı, ablamızdı, değerli insandı, merhametli insandı, delikanlı insandı. Ruhu şad olsun" dedi.

Dilber Ay’ın cenazesi Düzce’nin Ağa Mahallesinde ikindi namazı sonrasında kılınacak cenaze namazının ardından Düzce Şehir mezarlığında son yolculuğuna uğurlanacak.

Dilber Ay'ın oturduğu mahallede hüzün hakim
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