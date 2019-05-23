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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.05.2019 - 11:46, Son Güncelleme:

Emre Kaya kimdir, kaç yaşında?

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Emre Kaya kimdir, kaç yaşında?

Emre Kaya, kariyeri, konuk olarak katıldığı programlar ve açıklamalarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Müzik ile doğduğunu düşünen ve müziği mesleği haline getiren Emre Kaya, ilerleyen yıllarda kariyerine müzik alanında devam etmesi gerektiğinden iyice emin oldu ve söz-beste çalışmalarına başladı. İşte, Emre Kaya'nın hayatına ilişkin bilgiler

Türk söz yazarı, besteci, müzisyen ve yorumcu Emre Kaya, 1985 yılında İzmir’de dünyaya geldi. Müzik aşkını çok küçük yaşta fark etti ve 3 yaşında cura çalmaya başladı.

Müzik ile doğduğunu düşünen ve müziği mesleği haline getiren Emre Kaya, ilerleyen yıllarda kariyerine müzik alanında devam etmesi gerektiğinden iyice emin oldu ve söz-beste çalışmalarına başladı.

Yaklaşık 14 yıldır Türk müzik sektöründe bulunan ve piyasada hatırı sayılır bir yere sahip olan Emre Kaya’nın her şarkısının hit olduğu müzik serüveninde ona her birini ayrı bir keyif ve hevesle çaldığı bağlama, keman, gitar ve klarnet enstrümanları da eşlik etti.

Murat Dalkılıç (Kader, Çatlat) , Bengü (Elveda), Zeynep Dizdar (Sana Güvenmiyorum) , Yıldız Tilbe (Git), Niran Ünsal (Zavallısın) gibi popüler yorumcuların seslendirdiği zirvedeki şarkıların mimarı olan Emre Kaya, Türkiye’nin yeni nesilde en çok tercih edilen bestecilerinin arasına girdi.

Birçok projede müzik direktörü olarak da bulunan Kaya, 2009 yılında “Yılın En İyi Bestecisi” ödülüne layık görüldükten sonra “Böyle Gitmez” isimli ilk albümünü yayınladı. Söz yazarı ve besteci kimliğiyle ön plana çıkmış olan Emre Kaya, artık şarkıları dilden dile dolaşan bir yorumcu da olmuştu.

Arka arkaya çıkardığı “Toz” isimli single ve “Teşekkür Ederim” albümüyle şarkıları listelerde zirveyi gören, dijital mecralarda rekorlar kıran Emre Kaya, bu başarısıyla Türkiye’nin en prestijli ödüllerinden Altın Kelebek’ de “En İyi Çıkış Yapan Sanatçı” ödülünün de sahibi oldu.

Emre Kaya, 2014 yılın son aylarında çıkardığı son albümü “Apayrı” ile birlikte sektörün önderlerinden Doğan Music Company (DMC) ile yapım şirketi olarak çalışmaya başladı. DMC’den yayımlanan ilk, kariyerinin ise III. albümü “Apayrı” da yer alan tüm şarkılara imza atan Emre Kaya, ‘Apayrı’ ile radyolarda en çok çalan erkek sanatçı ödülünü alırken bu albümle birlikte yılın en iyi popçu ödüllerinin de sahibi oldu.

Başarı çıtasını her geçen gün yükselten ve kendi kendini aşmayı yaşam felsefesi haline getiren Emre Kaya, 2015’te yine sözü ve müziği kendisine ait olan “Yapboz” isimli şarkısıyla youtube’da 30 milyon tıklanma sayısına erişerek, hayranlarının diline marş olacak bir şarkı yaptı. 2015 ‘Yılın en iyi bestecisi’ ve ‘Yılın en iyi erkek pop sanatçısı’ ödüllerini alan Kaya, 2016’da da Esaret isimli single’ını çıkararak medyadan ‘hit makinesi’ lakabını aldı.

 

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