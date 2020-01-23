MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriEmre Aydın: İsveçliye zor geldi
GeriMagazin Emre Aydın: İsveçliye zor geldi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 23.01.2020 - 08:00,Son Güncelleme:/

Emre Aydın: İsveçliye zor geldi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Emre Aydın: İsveçliye zor geldi

Emre Aydın, İbrahim Tatlıses’in “Yalnızım Dostlarım” şarkısını seslendirdi. Şarkının aranjesini önce İsveç’te yaptıran ünlü rock’çı, sonuçtan memnun kalmadı: “Bu eser İsveçlilere çok zor geldi.”

ÇOCUKLUK HAYALİMDİ

Emre Aydın yeni single’ında sevenlerine sürpriz yaptı, yıllardır İbrahim Tatlıses’ten dinlediğimiz “Yalnızım Dostlarım”ı yorumladı. Sözü Tahir Paker’e, müziği Burhan Bayar’a ait şarkıyı seslendiren Aydın, “Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim. Şarkıyı ruhunu bozmadan modernize ederek seslendirmeye çalıştım” dedi.

MAKAMI ALGILAYAMADILAR

“Yalnızım Dostlarım”ın aranjesinin bir kısmı İsveç’teki bir stüdyoda, bir kısmı ise Türkiye’de Burak Bedirli tarafından yapıldı. Emre Aydın, İsveçli müzisyenlerin şarkının makamını algılamakta zorlandıklarını söyledi: “Bu eser İsveçlilere çok zor geldi, o yüzden şarkıyı kendi aranjörüme tamamlattım.”

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle