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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.11.2019 - 11:46, Son Güncelleme:

Emre Aşık'tan suç duyurusu: Yağmur annesine kiralık helikopterle gitti

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Emre Aşık'tan suç duyurusu: Yağmur annesine kiralık helikopterle gitti

Emre Aşık, boşanma aşamasındaki eşi hakkında suç duyurusunda bulundu. Yağmur Aşık’ın lüks yaşantısına dikkat çeken eski milli futbolcunun avukatı, “Bursa’daki annesine helikopterle gitti” dedi

Eski milli futbolcu Emre Aşık, boşanma aşamasındaki Yağmur Aşık ile eski muhasebecisi Meryem A. ve iki kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Sabah'ta yer alan habere göre; Avukatı Funda Sadıkahmet Alp, futbolcunun imzasının taklit edildiğini ve sömürüldüğünü belirterek "Muhasebeci 3 lüks ev alarak lüks yaşam sürmüş, Yağmur Aşık da Bursa'daki annesinin yanına bile helikopter kiralayarak gitmiştir" dedi.

Haklarında dolandırıcılık, mala zarar verme, hırsızlık, verileri hukuka aykırı ele geçirme ve hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçlarından dava açılması istendi.

AVUKAT PARAYLA KAYBOLDU

Savcılık şikâyetine göre; 6 yıl önce Emre Aşık'ın otel olarak işlettiği "Ekamim" şirketinde ön muhasebeci olarak işe giren Meryem A., 4 yıl önce Emre Aşık'ın diğer iki ortağıyla ortaklıklarının bozulmasına sebep olmuştu.

Şirket borç batağına sürüklendi. Emre Aşık ise bu süreçte diğer kurduğu "Emolya" şirketini Yağmur Aşık'a devretti. Meryem A.'nın adına kayıtlı 3 lüks dairesi vardı. Bu evleri alma tarihi de Yağmur Aşık'ın iş avansı çektiği tarihlere denk geliyordu. Meryem A.'nın bu süreçte edindiği mal varlığı, yurtiçi ve dışı gezileri, lüks araçlar kullanması ve 3 evi de aynı tarihlerde alması, sebepsiz zenginleşme ve dolandırıcılığın açıkça göstergesiydi.Yağmur Aşık, kendisine devredilen "Emolya" şirketi için 3 milyon 500 bin lira kredi çekmiş, bu paranın 1 milyon 500 bin lirasını avukat Metin İ.'nin alarak kaybolduğunu öne sürmüştü. Bu paranın iş avansı adıyla şirketten Yağmur Aşık'a verildiği ve paranın iade edilmediği belirtildi. Yine Yağmur Aşık, "Emolya" şirketindeki 100 bin liralık hissesini, diğer şikayet edilen Ozan Girgin'e devretmişti. Bu para da futbolcudan saklandı. Emre Aşık, şirkette muvazaalı işlemlerin ardından Yağmur Aşık'ı tüm ticari konularda geçen yıl noter vasıtasıyla azletmişti.

TEK YÖN UÇUŞ 22 BİN LİRA

İstanbul'dan Bursa'ya helikopterle seyahat etmek 35 ile 40 dakika arasında değişiyor. Yapılacak uçuş maliyeti ise ortalama 19 bin TL civarında. Bu fiyata yüzde 18 oranında KDV eklendiğinde uçuşun maliyeti 22 bin 500 TL civarına ulaşıyor.

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