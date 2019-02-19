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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Magazin
19.02.2019 - 09:01, Son Güncelleme:

Emre Aşık’ın eşi Yağmur Aşık kimdir?

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Emre Aşık’ın eşi Yağmur Aşık kimdir?

Galatasaray ve milli takımın eski futbolcusu Emre Aşık'la evli olan Yağmur Aşık, magazin basınında yer alan haberlerin ardından merak konusu oluyor. Emre Aşık'la olan evliliğinden üç çocuk sahibi olan Yağmur Aşık, magazin basınını yakından takip eden vatandaşların bildiği bir isim. Peki, Emre Aşık'ın eşi Yağmur Aşık kimdir?

Eski milli futbolcu Emre Aşık'ın iki hafta önce Etiler'deki gece kulübünde bir erkekle eğlenen eşi Yağmur Aşık'a boşanma davası açacağı iddia edildi. İşte, Yağmur Aşık'a dair merak edilenler...

Magazin dünyasında tartışma ve kavgalarıyla gündeme gelen Yağmur Aşık, 2012 yılında Emre Aşık ile dünyaevine girmiştir.  26 yaşında olan Yağmur Aşık’ın mesleği ise iç mimarlıktır.

Yağmur Aşık 2017'de Sokakta bulduğu yaralı baykuşu veterinere götüren Yağmur Aşık, baykuşun az bulunan bir tür olması dolayısıyla bakanlığa haber verilmesi gerektiğini duyunca veterinere saldırmıştı.

Geçtiğimiz aylarda yine bir başka olayla daha gündeme gelen Yağmur Aşık, ateşlenen çocuğunu hastaneye götürdükten sonra aracını başhekimlik önüne park etmek istemesinin ardından müdahale eden güvenlik görevlisiyle tartışmış ve olay polislerin müdahalesi ile aralanmıştı.

Geçtiğimiz yıl eylül ayında meydana gelen olayda ise Yağmur Aşık, iddialara göre feribot bekleme sırasındayken 17.00'daki fotoğraf çekimine yetişmek için Eceabat İskelesi'nde feribot kuyruğuna girmeden Çanakkale'ye gelmek için istedi. Görevlilerin buna itiraz etmesi üzerine Yağmur Aşık iddiaya göre araçtan inerek hakaret etti. Olay büyüyünce Emre Aşık ve eşi Yağmur Aşık darp edildi.

Tanınan isim son olarak, iki hafta önce Etiler'deki gece kulübünde bir erkekle sarmaş dolaş eğlenmesiyle gündeme geldi. Emre Aşık, bir erkekle sarmaş dolaş eğlenen 3 çocuğunun annesi Yağmur Aşık'a resti çekti.

Takvim'de yer alan habere göre; fotoğrafları görünce çılgına dönen Emre Aşık, gemileri yaktı. İhaneti affetmeyen eski aşık, eşine boşanma davası açmaya hazırlanıyor.

Olay sonrası Yağmur Aşık ile tartıştığı iddia edilen Emre Aşık'ın yakın çevresine "Boşanıyoruz. Geri dönüş yok!" dediği öğrenildi.

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