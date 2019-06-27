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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Magazin
27.06.2019 - 08:57, Son Güncelleme:

Emre Aşık’ın boşanma aşamasındaki eşi Yağmur Sarnıç kimdir?

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Emre Aşık’ın boşanma aşamasındaki eşi Yağmur Sarnıç kimdir?

Emre Aşık’ın boşanma aşamasındaki eşi Yağmur Sarnıç hakkındaki iddialar son günlerin en çok konuşulan konusu oldu. Çekişmeli boşanma işlemleri devam eden ikilinin çocuklarına şiddet uyguladığı iddia edildi. Haberler ardından Yağmur Sarnıç’ın hayatı da merak konusu oldu. Peki, Emre Aşık’ın boşanma aşamasındaki eşi Yağmur Sarnıç kimdir?

Galatasaray ve milli takımın eski futbolcusu Emre Aşık'la evli olan Yağmur Aşık, 1993 tarihinde dünyaya geldi. Genç yaşta evlilik yapan Yağmur Aşık’ın mesleği ise iç mimarlıktır. Magazin dünyasında tartışma ve kavgalarıyla gündeme gelen Yağmur Aşık, 2012 yılında Emre Aşık ile nikah masasına oturdu. 2017'de Sokakta bulduğu yaralı baykuşu veterinere götüren Yağmur Aşık, baykuşun az bulunan bir tür olması dolayısıyla bakanlığa haber verilmesi gerektiğini duyunca veterinere saldırmıştı.

 

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