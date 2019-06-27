Emre Aşık’ın boşanma aşamasındaki eşi Yağmur Sarnıç kimdir?
Emre Aşık’ın boşanma aşamasındaki eşi Yağmur Sarnıç hakkındaki iddialar son günlerin en çok konuşulan konusu oldu. Çekişmeli boşanma işlemleri devam eden ikilinin çocuklarına şiddet uyguladığı iddia edildi. Haberler ardından Yağmur Sarnıç’ın hayatı da merak konusu oldu. Peki, Emre Aşık’ın boşanma aşamasındaki eşi Yağmur Sarnıç kimdir?
Galatasaray ve milli takımın eski futbolcusu Emre Aşık'la evli olan Yağmur Aşık, 1993 tarihinde dünyaya geldi. Genç yaşta evlilik yapan Yağmur Aşık’ın mesleği ise iç mimarlıktır. Magazin dünyasında tartışma ve kavgalarıyla gündeme gelen Yağmur Aşık, 2012 yılında Emre Aşık ile nikah masasına oturdu. 2017'de Sokakta bulduğu yaralı baykuşu veterinere götüren Yağmur Aşık, baykuşun az bulunan bir tür olması dolayısıyla bakanlığa haber verilmesi gerektiğini duyunca veterinere saldırmıştı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle