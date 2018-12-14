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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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14.12.2018 - 12:32, Son Güncelleme:

Emre Aşık boşanma davası açtığı eşine aylık 25 bin lira ödeyecek

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Emre Aşık boşanma davası açtığı eşine aylık 25 bin lira ödeyecek

Eski milli futbolcu Emre Aşık’ın anlaşmalı açtığı boşanma davası, eşi Yağmur Aşık’ın anlaşma protokolüne itiraz ederek karşı dava açmasıyla çekişmeli davaya dönüştü. Mahkeme dava süresince Emre Aşık’ın eşi için 10 bin lira ve 3 çocuğu için de 5’er bin liradan olmak üzere toplamda aylık 25 bin lira tedbir nafakası ödemesine karar verdi. (İHA)

Eski milli futbolcu Emre Aşık, geçtiğimiz aylarda 6 yıllık eşi Yağmur Aşık’la anlaşmalı olarak boşanmak üzere dava dilekçesi sunmuştu. Dava dilekçesi ile ıslak imzalı boşanma protokolü süren çiftin bugün görülecek duruşmada boşanması beklenirken, davada yeni bir gelişme yaşandı. Duruşmanın başlamasının ardından hakim, Yağmur Aşık’ın geçtiğimiz hafta karşı boşanma davası açarak boşanma protokolünden vazgeçtiğini tutanağa yazdırdı.
İstanbul 11. Aile Mahkemesi'nde görülen ve tarafları avukatlarının temsil ettiği duruşmada söz alan Emre Aşık’ın avukatı, dava dilekçesine karşı cevap dilekçelerini sunmak üzere mahkemeden süre talep etti.
Boşanma protokolü özgür iradesi olmadan imzalandı
Söz alan Yağmur Aşık’ın avukatı Ersel Kahyaoğlu ise 3 çocuğu ile birlikte ayrı yaşayan müvekkili Yağmur Aşık’ın geçinemediğini, maddi sıkıntı yaşadığını ve bu nedenle dava süresince tedbir nafakası ödenmesini istedi. Müvekkili Yağmur Aşık için aylık 20 bin lira her çocuk için de 5’er bin liradan olmak üzere nafaka talep ettiklerini kaydeden avukat Kahyaoğlu, boşanma protokolünün müvekkili tarafından özgür iradesi olmadan imzalandığını kaydetti.
Aylık 25 bin lira tedbir nafakası
Ara kararını açıklayan mahkeme Emre Aşık’ın avukatına açılan dava dilekçesine karşı cevap dilekçelerini sunmak üzere süre verdi.
Mahkeme, Emre Aşık’ın dava dosyasına sunulacak deliller doğrultusunda ileride arttırılabilecek veya azaltılabilecek olmak üzere eşi için 10 bin lira ve 3 çocuğu için de 5’er bin liradan olmak üzere toplamda aylık 25 bin lira tedbir nafakası ödemesine karar verdi.

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