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12.12.2019 - 10:57, Son Güncelleme:

Emre Altuğ “Örnek çift demeyelim de örnek anne- baba dersek daha doğru olur"

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Emre Altuğ “Örnek çift demeyelim de örnek anne- baba dersek daha doğru olur"

Emre Altuğ, 16 Aralık’ta kariyerinin 20. yılını kutlayacağı Maslak TİM’deki sahnesi öncesi prova yaptı.

Çalışma sonrası basınla sohbet eden Altuğ, iki çocuğunun annesi eski eşi Çağla Şıkel ile ‘örnek çift’ olarak yakıştırılmasını doğru bulmadığını söyledi. Her şeyin çocukları Kuzey ve Uzay için olduğunu ifade eden Emre Altuğ, “Örnek çift demeyelim de örnek anne- baba dersek daha doğru olur. Çocuklarımız öncelikli oldu bizim için” ifadelerini kullandı.

 

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