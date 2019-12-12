Çalışma sonrası basınla sohbet eden Altuğ, iki çocuğunun annesi eski eşi Çağla Şıkel ile ‘örnek çift’ olarak yakıştırılmasını doğru bulmadığını söyledi. Her şeyin çocukları Kuzey ve Uzay için olduğunu ifade eden Emre Altuğ, “Örnek çift demeyelim de örnek anne- baba dersek daha doğru olur. Çocuklarımız öncelikli oldu bizim için” ifadelerini kullandı.