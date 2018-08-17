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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Magazin
17.08.2018 - 09:58, Son Güncelleme:

Şaşırtan iddia: Emre Altuğ iflas mı etti?

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Şaşırtan iddia: Emre Altuğ iflas mı etti?

Popçu Emre Altuğ’un ortağı olduğu İzmir Alaçatı’daki Gazino Sako adlı mekan iki ayda havlu attı. Parasızlık yüzünden konserler iptal edilirken şarkıcı Deha Bilimlier alacakları için mahkemeye başvuracağını söyledi...

Yeniasır'da yer alan habere göre 15 Haziran'da Deniz Seki konseriyle kapılarını açan ve bugüne kadar pek çok sanatçıyı sahnesine konuk eden Alaçatı Gazino Sako, müzisyenlere ve çalışanlarına olan borcu nedeniyle kepenk kapattı. Konserleri iptal eden ünlü mekan, yaz sonuna kadar da program gerçekleştirmeyeceğinin sinyalini verdi. Popçu Emre Altuğ, Eser Özcan ve Kaan Dağdelen ortaklığında faaliyet gösteren işletme hakkında ilk fire popçu Deha Bilimlier'den geldi. Bu yaz birkaç kez Sako'da konser veren Deha, kendi Instagram sayfasında konuyla ilgili sorunu dile getiren bir yazı paylaştı.

ZEHİR ZEMBEREK İDDİALAR

Bilimlier, "Verilen sözler tutulmayıp, konser ödemelerini zamanında yatırmayan, Çeşme Alaçatı'da adeta sanatçı avına çıkmış Gazino Sako adlı mekan ile anlaşmamız sona ermiştir! Ben ve benim gibi olup da söyleyemeyen birçok sanatçı dostum adına da bu bilgilendirmeyi yapıyorum!
Bu piyasaya çok yeni girdikleri için bu devranın bu şekilde döneceğini zanneden bu işletmeye avukatım aracılığı ile ayrıca hukuki süreç de başlatıyoruz" diye yazdı.

 Zehir zemberek iddialarda bulunan Bilimlier, sayfanın alt kısmına da müzik tesisat sistemi ve otel konaklamalarının da ödenmediğini, halen daha başka sanatçılarla anlaşma yapıldığını, birçok işadamından sponsorluk adı altında para istendiğini not olarak ekledi.

 

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