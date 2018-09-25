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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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25.09.2018 - 10:35, Son Güncelleme:

Cihat Tamer'den Emrah'a : Kurt kocayınca köpeklerin maskarası olur

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Cihat Tamer'den Emrah'a : Kurt kocayınca köpeklerin maskarası olur

Ünlü oyuncu Cihat Tamer'in kendisi hakkındaki " Oyunculukla alakası yok" demesine çok sinirlenen Emrah " Bu aralar işsiz ve güçsüz, üzüldüm durumuna" diye cevap verdi.

Sosyal medya hesabından Tamer'e seslenen Emrah "İnsanlar seni hatırlarda belkide iş bulman kolaylaşır..." dedi.

İşte Emrah'ın zehir zemberek açıklaması:

Kendini sanatın, tiyatronun azizi görüp, insanların mesleki kariyerleri ile ilgili yorum yapma hadsizliğinde bulunan bu şahsiyet saygıyı hak etmiyor.. Bu arkadaş daha önceleri de medyada zaman zaman hakkımda yorum yapmaya çalışan bir zavallı aslında... Yaşına olan saygımdan hiç cevap vermedim muhatap olmadım... Ancak bu arkadaş tekrardan bundan bir kaç gün önce bir tv programında mesleğimle ilgili kendisine hiç yakışmayan bir biçimde konuşmuş . Anladığım kadarıyla bu Cihat Tamer denen arkadaş bu aralar işsiz ve güçsüz... Yazık aslında üzüldüm de durumuna... Tabii evde oturup yapımcıların aramasını beklemek çok zor olsa gerek... Kaderin böyle arkadaş.. Rabbim yardımcın olsun... Ha bu arada bu paylaşımımdan dolayı sana bir faydam dokunur inşallah.. İnsanlar seni hatırlarda belki de iş bulman kolaylaşır..

"Kurt kocayınca köpeklerin maskarası olur"

Bu açıklamanın ardından teve2'de yayınlanan 2.Sayfa programına bağlanan Cihat Tamer " O programda ne demişim ki bu kadar, anlamadım. Kurt kocayınca köpeklerin maskarası olur... Ben başka bir şey demiyorum. Ona da hayırlı günler dilerim.

Hayır, ben bugüne kadar ben Emrah’la hiç muhatap olmadım. Çok eskiden onun babasını oynamam için çağırmışlardı prodüksiyondan, ben kabul etmemiştim. ‘Emrah’la oynamam’ demiştim. O oyunculuğunu öne sürmüştü, ben de ‘oyuncu olmak o kadar kolay değil’ demiştim" dedi.

 

 

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