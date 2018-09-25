Cihat Tamer'den Emrah'a : Kurt kocayınca köpeklerin maskarası olur

Sosyal medya hesabından Tamer'e seslenen Emrah "İnsanlar seni hatırlarda belkide iş bulman kolaylaşır..." dedi.

İşte Emrah'ın zehir zemberek açıklaması:

Kendini sanatın, tiyatronun azizi görüp, insanların mesleki kariyerleri ile ilgili yorum yapma hadsizliğinde bulunan bu şahsiyet saygıyı hak etmiyor.. Bu arkadaş daha önceleri de medyada zaman zaman hakkımda yorum yapmaya çalışan bir zavallı aslında... Yaşına olan saygımdan hiç cevap vermedim muhatap olmadım... Ancak bu arkadaş tekrardan bundan bir kaç gün önce bir tv programında mesleğimle ilgili kendisine hiç yakışmayan bir biçimde konuşmuş . Anladığım kadarıyla bu Cihat Tamer denen arkadaş bu aralar işsiz ve güçsüz... Yazık aslında üzüldüm de durumuna... Tabii evde oturup yapımcıların aramasını beklemek çok zor olsa gerek... Kaderin böyle arkadaş.. Rabbim yardımcın olsun... Ha bu arada bu paylaşımımdan dolayı sana bir faydam dokunur inşallah.. İnsanlar seni hatırlarda belki de iş bulman kolaylaşır..

"Kurt kocayınca köpeklerin maskarası olur"

Bu açıklamanın ardından teve2'de yayınlanan 2.Sayfa programına bağlanan Cihat Tamer " O programda ne demişim ki bu kadar, anlamadım. Kurt kocayınca köpeklerin maskarası olur... Ben başka bir şey demiyorum. Ona da hayırlı günler dilerim.

Hayır, ben bugüne kadar ben Emrah’la hiç muhatap olmadım. Çok eskiden onun babasını oynamam için çağırmışlardı prodüksiyondan, ben kabul etmemiştim. ‘Emrah’la oynamam’ demiştim. O oyunculuğunu öne sürmüştü, ben de ‘oyuncu olmak o kadar kolay değil’ demiştim" dedi.

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