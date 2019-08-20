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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.08.2019 - 19:00, Son Güncelleme:

Emrah ve Banu Parlak gerilimi sürüyor! 'Tehdit edildim'

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Emrah ve Banu Parlak gerilimi sürüyor! 'Tehdit edildim'

Şarkıcı Emrah, müziği kendisine ait olan 'Belalım Benim' şarkısını okuyan Banu Parlak'ın klibini kaldırttı. Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk olan Parlak, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.

Banu Parlak, geçtiğimiz günlerde sözleri Şükrü Kekevi'ne müziği ise Emrah'a ait olan Belalım Benim şarkısını okuyarak amatör bir klip çekti.

Şarkısının okunduğunu gören Emrah ise Parlak'ı aratarak klibi yayından kaldırttı ve ikili arasında Instagram üzerinden sözlü tartışma yaşandı.

"BANA YALAN SÖYLEDİLER"

Tüm bu gelişmelerin ardından Banu Parlak, Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. Canlı yayında yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamayan Parlak, şunları söyledi:

"Ben zaten daha önce de Emrah abinin seslendirdiği şarkıları okudum. Biz Emrah'ın menajerini arayarak şarkıyı istediğimizi söyledik ancak menajer 'Biz bu şarkıyı 70 bin TL'ye sattık' dedi. Ben Emrah abiye bunu söylemek için ulaşamadım bile. Ben sonra şarkının sözlerini yazan Şükrü abiye gittim; o şarkı alınmamış. Bana niye yalan söylüyorsunuz?

"BANA GAREZİNİZ NE?"

Biz daha sonra bu şarkıyı YouTube üzerinden çıkarmak istedik çünkü bunu yapan çok kişi var. Benim profesyonel klip denilen şey, 10 dakikada Bayrampaşa sokaklarında telefonla çekildi. Bu kadar söyleyen insan varken niye ben? Ben kaldırayım, yasal işlem uygulayın ve herkesinki kalksın. Niye beni yana yakıla arıyorsunuz? Bana gareziniz ne? Zaten MESAM'dan ve MSG'den parası Emrah'a yatıyor. Ben bir kuruş kazanmayacağım.

 "BENİ TEHDİT EDİYORLAR"

'Dava açacağız, tazminat davası açacağız' diyerek beni tehdit ediyorlar. Bu şarkıyı herkes okudu niye ben? Ben ilk açıklamamda bile 'Emrah abi' dedim o gidip söz nedir eser nedir paylaşımları yaptı. Oğluyla alakalı o kadar şey çıktı herkes yazdı onlara niye cevap vermedin de bana verdin. Bana garezin ne? Bu kadar mı gözünüzü korkutuyorum.

Bu şarkılar insanlar dinlensin diye yapılmıyor mu? Sadece kendi sesimle okuyayım diyerek mi söylüyorlar. Emrah'ın oğlu gelip bana klip yapalım dedi ben Emrah abi için yapmadım. Ben sadece 'Niye ben' diyorum herkes söyledi bu şarkıyı. Hiç mi vicdanınız yok. Sadece benim değil, sabahlara kadar kayıt yapan bir sürü insan var emeklerine yazık.

"YAZIKLAR OLSUN"

Klibin kaldırtılması için telefon geldiğinde resmen yalvardım yapmasın diye. Senin (Emrah) ağzından duymadım ama eğer ben bu şarkıdan para kazanırım diye yaptıysan yazıklar olsun. Artık o şarkıyı ağzıma almam.

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