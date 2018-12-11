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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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11.12.2018 - 13:23, Son Güncelleme:

Emrah Serbes kimdir? Behzat Ç ile tanındı

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Emrah Serbes kimdir? Behzat Ç ile tanındı

Emrah Serbes, karıştığı trafik kazasının ardından taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçlarından tutuklanmasının ardından gündem konusu olmuştu. Hakkında 13 yıl 4 ay hapis istemi bulunan Emrah Serbes'in cezası istinaf mahkemesinde onandı. Peki, Emrah Serbes kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, Behzat Ç isimli diziyle tüm Türkiye'nin yakından tanıdığı Emrah Serbes hakkında bazı bilgiler

Geçtiğimiz yıl karıştığı trafik kazası dolayısıyla tutukluluğu devam eden Emrah Serbes'in, 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak' suçundan aldığı ceza netlik kazandı. Peki, Behzat Ç. yazarı olarak bilinen Emrah Serbes kimdir, kaç yaşında?

Emrah Serbes, 27 Ocak 1981 tarihinde Yalova'da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Tiyatro Tarihi ve Teorisi Anabilim Dalı Bölümü'nden mezun olan Emrah Serbes, bazı gazetelerde ve dergilerde yazarlık ve söyleşiler yaptı. İlk öykü kitabı olan "Erken Kaybedenler", 2009'un Haziran ayında satışa sunuldu. Bir dönem TV'de yayınlanan polisiye dizisi Behzat Ç.'nin bazı bölümlerinde yazarlık yapan Emrah Serbes, aynı zamanda "Behzat Ç: Seni Kalbime Gömdüm" adlı sinema filminin de senaristliğini üstlendi.

Adının daha fazla duyulmasına vesile olan Behzat Ç senaristliği, onun farklı çevrelerce tanınmasını sağladı ve popüler bir yazar oldu. Son olarak iletişim yayınlarından Deliduman adlı kitabı yayımlanmıştır. Kısa hikayeler yazan Emrah Serbes, aylık olarak çıkarılan KAFA dergisinde düzenli olarak yazmaktaydı.

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