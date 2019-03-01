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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.03.2019 - 11:35, Son Güncelleme:

Emrah Karaduman, Serdar Ortaç’a açtığı davayı kazandı

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Emrah Karaduman, Serdar Ortaç’a açtığı davayı kazandı

Aranjör Emrah Karaduman, “Sen Nereye Kadar” adlı şarkıyı aranje ettiği halde ücretini alamadığı iddiasıyla şarkıcı Serdar Ortaç’a açtığı davayı kazandı. Davayı kısmen kabul eden mahkeme, Serdar Ortaç’ın 14 bin lirayı Emrah Karaduman’a ödemesine karar verdi.

İstanbul 12. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne üç yıl önce açılan davanın dilekçesinde, Serdar Ortaç’ın “Sen Nereye Kadar” isimli parçanın aranjesi için Emrah Karaduman’la bir anlaşma yaptığı ifade edildi. Emrah Karaduman’ın avukatı dilekçesinde şu iddialara yer verdi: “Müvekkil bu parçayı tamamlayarak davalı Serdar Ortaç’a e-posta yoluyla teslim etmiştir. Taraflar arasında yapılan anlaşmaya göre 25 bin lira ücretin müvekkil Emrah Karaduman’a ödenmesi gerekiyordu. Ancak davalı 6 bin lira ödeme yapmıştır. Ücretini alamayan müvekkil de bakiye 19 bin lira alacağı için davalıya icra takibi başlatmıştır. Davalı Serdar Ortaç itiraz edince icra takibi durmuştur. Davacının itirazını kabul etmiyoruz. İtirazın iptali ile yüzde 20 icra inkar tazminatının yanı sıra 19 bin lira alacağımızı istiyoruz” dedi.

14 BİN LİRA DAHA ÖDEYECEK

İstanbul 12. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına davacı Emrah Karaduman ve davalı Serdar Ortaç katılmazken, tarafları avukatları temsil etti. Serdar Ortaç’ın avukatı Elif Özpağda “Davaya konu şarkının aranjesi layıkıyla yapılmamıştır. 6 bin liralık kısmi ödememiz mevcuttur. Ücretin tamamının talep edilmesi haksız ve yersizdir. Dava reddedilsin” dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, Serdar Ortaç’ın İstanbul 13. İcra Müdürlüğü’nde yapılan itirazın kısmen iptali ile 14 bin lira asıl alacak üzerinden takibin devamına, icra inkar tazminatının ise reddine karar verdi. Mahkemenin bu kararıyla Serdar Ortaç, 14 bin lira daha Emrah Karaduman’a ödeme yapacak.

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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