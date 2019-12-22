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22.12.2019 - 09:59, Son Güncelleme:

Emrah Karaduman Apple’a dava açtı

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Emrah Karaduman Apple’a dava açtı

Emrah Karaduman, söz ve müziği kendisine ait olan, Aleyna Tilki’nin seslendirdiği “Dipsiz Kuyum” adlı şarkı nedeniyle teknoloji devi Apple ile davalık oldu.

MÜZİSYEN Emrah Karaduman, “Dipsiz Kuyum” şarkısının Apple’ın müzik platformu iTunes’ta Tolga Kahraman’ın eseri olarak yayımlanması nedeniyle hem firmadan hem de Kahraman’dan şikâyetçi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Fikri ve Sınai Haklar Bürosu’na suç duyurusunda bulunan Karaduman, ayrıca İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne uğranılan zararın bedeli ve manevi tazminat ödenmesi için dava açtı. Mahkeme, ilk duruşmada dosyanın bilirkişi heyetine gönderilmesine karar verdi. 

 

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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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