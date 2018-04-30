Emrah Dinçer kimdir?
İki yıl önce işlediği cinayet nedeniyle tutuklanan Emrah Dinçer için müebbet hapis istendi. Emrah Dinçer, eşiyle birlikte olduğu gerekçesiyle Avukat Onur Evrim Demir'i kafasına sopa ile vurarak öldürmüştü. Peki Emrah Dinçer kimdir?
Avukat Onur Evrim Demir'i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan şarkıcı Emrah Dinçerhakkında “kasten adam öldürme” suçundan müebbet hapis talep edildi. Emrah Dinçer’e delilleri ortadan kaldırmasına yardım ettiği ileri sürülen avukatı Şükrü Açıkbaş için de 5 yıl hapis cezası istendi.
Emrah Dinçer kimdir?
Aslen İzmirli olan Emrah Dinçer, 1976 yılında doğdu. 1999 yılında Bıçağın Kemiğe Dayandığı Gün isminde bir albüm çıkardı. Emrah Dinçer, 2002 yılında Çanakkale'de yine ruhsatsız silahla yakalanmış ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Dinçer, aynı yıl korumasının adının karıştığı bir yaralama olayı ile ilgili olarak 'azmettirici' olarak gözaltına alınmış ve yine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.
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