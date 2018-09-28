EMMY’nin Türk yıldızları
46. Uluslararası Emmy Ödülleri’nin finalistleri açıklandı. Listede Türkiye’den ‘Cesur ve Güzel’, ‘İstanbullu Gelin’ dizileri yer aldı. Tolga Sarıtaş da ‘En İyi Erkek Oyuncu’ ödülüne aday gösterildi.
BU yıl 46’ncısı düzenlenen Uluslararası Emmy Ödülleri’nde yarışacak yapımlar ve oyuncular belli oldu. 20 ülkeden, 11 kategoride 44 adayın yarıştığı Uluslararası Emmy Ödülleri listesinde, Türkiye’den Kıvanç Tatlıtuğ ve Tuba Büyüküstün’ün başrolde olduğu “Cesur ve Güzel” ve Aslı Enver ile Özcan Deniz’in rol aldığı “İstanbullu Gelin”, “En İyi Dizi” (Telenovela) kategorisinde yarışacak.
Tolga Sarıtaş da “Söz” dizisindeki performansıyla “En İyi Erkek Oyuncu” ödülüne aday gösterildi. Tören, 19 Kasım’da New York’ta bulunan Hilton Otel’de gerçekleştirilecek törenle sahiplerini bulacak. Geçtiğimiz yıl Ay Yapım imzalı “Kara Sevda”, Türkiye’ye “En İyi Dizi” (Telenovela) ödülünü kazandırmıştı.
‘Söz’ dizisinde Yavuz Karasu karakterini canlandıran Tolga Sarıtaş, ödül töreni için Amerika’ya gidecek.
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