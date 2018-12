Emel Müftüoğlu kimdir, kaç yaşında?

Pop şarkıcısı ve oyuncu Emel Müftüoğlu, 14 Ekim 1961 tarihinde İzmir’de dünyaya geldi. Anne tarafı Merdivenci ailesine mensup, aslen Afyonkarahisarlı olan Emel Müftüoğlu, babasının asker olması nedeniyle ilk ve orta öğrenimini farklı şehirlerde tamamladı. Meşhur olmadan önce, yıllarca Afyonkarahisar TEK görevlisi olarak çalıştı.



EMEL MÜFTÜOĞLU’NUN MÜZİK KARİYERİ



1985 yılında profesyonel müzik hayatına ilk adımını Güneş Gazetesi'nin açtığı müzik yarışmasında birincilik alarak attı. Aynı yarışmada ikincilik alan Erdal Çelik'le bir ikili oluşturma kararı aldı. Emel-Erdal ikilisi, Atilla Özdemiroğlu'nun kurdugu ART'den 1985 yılında "Öyle Bir Aşk" ve 1988 yılında da "Alaturka Benim Canım" isimli iki albüm çıkardı.

Emel’in Erdal ile müzikal ortaklığına son vererek solo kariyerine başlaması 1989 yılında gerçekleşti.



Şahin Özer Plak’la anlaştı ve 25 Eylül 1990 tarihinde bu müzik yapım firmasından yayınlanan "Karlar Düşer" isimli albümüyle iyi bir satış rakamı yakaladı. Albümdeki şarkılardan "Hangimiz?" haricindekiler Yunan şarkılarına Türkçe söz yazılarak yapılmıştı. Ardından 5 Eylül 1992 tarihinde yayınlanan ikinci albümü "Faka Bastın" geldi. İlk albümdeki başarıyı aratmadı ve daha büyük satış rakamlarına ulaştı. Müzik tarihinde billboard’u yapılan ilk albüm olan "Faka Bastın"ın aynı adlı şarkısının klibini Sinan Çetin yönetti. O yıla kadar klipleri hep televizyon yönetmenleri çekiyordu. İlk defa bir sinema yönetmeni bir kliple izleyici karşısına çıkmıştı. "Faka Bastın" bir Şehrazat şarkısıydı. Bundan iki yıl sonra 12 Mayıs 1994 tarihinde Emel'ce isimli üçüncü solo albümü piyasaya çıktı. Bu albümün fotoğrafları ve imajı Fransa'da gerçekleştirildi. "Korkuyorum", "Deli Et Beni", "Yeter" ve "Çal Beni" adlı şarkılar hit oldu. "Korkuyorum" klibi İlknur Bozkurt ile beraber çekilmişti ve lezbiyenlik teması işlenmişti. Bu, o zamanın Türkiye'si için çok büyük bir girişimdi.



"Emel'ce" den bir yıl sonra 20 Ocak 1995 tarihinde Emel yine bir ilke imza attı. Sezen Aksu ile tanışan ve ondan iki şarkı alıp "Hovarda" adlı teklisini yapan Emel, gelmiş geçmiş en çok satan, hatta albümlerden bile daha çok satan bir tekliye imza atmış oldu. MTV Avrupa'nın ülkeler arası düzenlediği bir video klip yarışması olan "Euro Video Grand Prix"te Türkiye'nin üç adayı arasında ipi göğüsleyerek finale katılmaya hak kazanan Abdullah Oğuz imzalı "Hovarda" klibi 16 ülke arasında 51 puanla yarışmanın yedincisi oldu. Klipte, Deniz Arcak ve Seray Sever gibi ünlüler de yer almıştı.



1995 yılının Aralık ayında Emel hayranlarının karşısına yapımcılığını Sezen Aksu'nun, düzenlemelerini ise Onno Tunç ve Murat Yeter'in üstlendiği "Ruhun Duymaz" albümü ile çıktı. Hit olmaya aday "Bir Ümit Doğmaz mı?", "Her Gece" ve müziği Ercan Saatçi'ye ait olup sonrasında Saatçi'nin de seslendirdiği "Sakatlık Bende" gibi şarkılara rağmen 150.000 tirajının altında kalan albüm büyük hayal kırıklığı yarattı.



"Ruhun Duymaz" albümünün ardından 28 Mayıs 1998 tarihinde "Bana Özel" çıktı. Albümde Nazan Öncel, Bendeniz gibi ilk defa şarkı aldığı yorumcuların şarkıları da yer aldı. "Bana Özel" hayranlarının dinleye dinleye bıkmadığı bir albüm olurken albümdeki Şehrazat şarkıları biraz geri planda kalmıştı.



İki yıl sonra yine ilginç bir albümle merhaba dedi Emel. "Mucize" 2000 yılının Mart ayında piyasaya çıktı. "Gel Günaha Girelim" adlı Sezen Aksu şarkısı tüm dillere pelesenk olmuştu. Bu albümde de ilkler vardı. Serdar Ortaç ve Doğuş'tan şarkı alan Emel, eski albümlerindeki şarkılardan "Kal Benimle" ve "Çal Beni"yi tekrar seslendirmiş, üstelik "Kal Benimle"de sanatçı kızı Çağrı'yla düet yapmıştı. "Mucize" adlı Sezen Aksu şarkısının klibi MTV'de yayınlanırken aynı adlı albüm Türkiye'de İnternet erişimi yüklenerek promosyonu yapılan ilk CD olmasıyla da dikkat çekti. Ayrıca 2000 yılında Emel sadece yorumcu kimliğiyle değil, Özer Plak'ın pop müzik sanatçılarının art direktörü olarak da çalışmalarına devam ediyordu. Ferda Anıl Yarkın "Yaralıyım", Deniz Seki "Anlattım", Murat Başaran "Azıcık Ucundan", Fulden Uras "Birileri Gelse" gibi albümlerin kaset kapaklarından promosyon (televizyon, radyo, basın) çalışmalarına her şeyiyle bizzat kendisi ilgilenmeye başladı.



22 Kasım 2002 tarihinde "Arabesk" albümü çıktı. Sessiz sedasız çıkan bu albümdeki şarkıların neredeyse tamamı Emel'in keşfettiği Alper Narman-Fettah Can ikilisine aitti. Bu ikili daha sonra bir sürü isme şarkı verdi. Albümde yer alan "İllallah" adlı Sezen Aksu şarkısı, "Kader" ile birlikte radyolarda en çok çalınan şarkılar arasına girdi.

Aslında bir tekli çıkarmak istediği 15 Aralık 2004 tarihinde Emel, Sezen Aksu'nun ısrarıyla bu projeyi albüme dönüştürdü. "Yaz Geldi" ve "Zorlama" tekli çıkacak diye radyolara verilmiş ve bütün yaz boyunca çalmıştı ama albüm yeni yıla yaklaşırken çıktı. Yapımcılığını yine Sezen Aksu'nun üstlendiği "Çok Ayıp" Müftüoğlu'nun yakın arkadaşlarını buluşturan bir albüm oldu. İzel, Deniz Seki ve Işın Karaca gibi isimler albümün vokallerinde yer aldı.



Müftüoğlu'nun 25 Mayıs 2007'de çıkan "Eğlenilecek Kızlar Evlenilecek Kızlar" EP'si çok sayıda gazeteye haber konusu oldu. EP'de Sezen Aksu'ya ait şarkılarla, Sude Demir'in, Eda-Metin Özülkü çiftinin ve Kenan Doğulu'ya vokalistlik yapmış olan Sıla Gençoğlu'nun da birer şarkısı yer aldı.



EMEL MÜFTÜOĞLU’NUN TELEVİZYON KARİYERİ



Emel Müftüoğlu, ilk olarak 1991 yılında Star TV'de yayınlanan yönetmenliğini Funda Aras'ın yaptığı, senaryosunu Necef Uğurlu'nun yazdığı "Şen Dullar" adlı TV dizisinde oynadı. Bir sonraki oyunculuk denemesini ise 1995 yılında Sinan Çetin'in yazıp yönettiği "Bay E" filminde yaptı.



2003 yılında Talat Bulut ile baş rolünü oynadığı "Aşk Olsun" Kanal D ekranında yayınlanmaya başladı. Yönetmenliğini Yasemin Türkmenli'nin yaptığı, senaryosunu Mustafa Uğur Yağcıoğlu'nun yazdığı dizi yüksek izlenme oranlarına erişti. Dizi bittiğinde ise diziye hala çok yoğun bir ilgi vardı ve sevenleri sürekli "Neden bitti?" diye sordu.

Son olarak 2005 yılında Show TV de kısa süre yayınlandıktan sonra yayından kalkan yönetmenliğini Kartal Çidamlı ve Ersoy Güler'in yaptığı, senaryosunu İnci Uluçay'ın yazdığı "Sessiz Gece" adlı dizide rol aldı.



Bunların dışında uzun yıllar TRT, atv, TV8 ve 360 tv'de Emelce, Kanal D'de Emel Içgüdü, TGRT'de İdil Çeliker ile Emelce Sabahlar ve 2008 yılının yaz aylarında Şafak Sezer'le birlikte Çifte Kavrulmuş adlı tv programlarını yaptı. 2004 yılının Eylül ayında Deniz Seki ile birlikte sabahları Kadınca Çarkıfelek programını sundu, ancak program kısa ömürlü oldu.



Star TV'de yayınlanan Son Ağa dizisinde Tamer Karadağlı'yla başrolde yer aldı. TRT'de Ahmet Uğurlu ile birlikte "Zoraki Başkan" adlı dizinin başrolünde oynadı. 2013 yılının Eylül ayından itibaren FOX'ta yayınlanan Çocuklar Duymasın adlı dizide rol aldı.