Emel Çölgeçen kimdir? Emel Çölgeçen kaç yaşında?
Bir dönem Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Poyraz Karayel'de soğuk ve dominant 'Sema' karakterine hayat veren Emel Çölgeçen, oyunculuk tutkusu için iktisat eğitimini yarıda bırakıp hayallerinin peşinden koşan bir isim. Basında yer alan haberler ya da katıldığı televizyon programları sonrası Emel Çölgeçen'in kim olduğu merak konusu oluyor. Peki, Emel Çölgeçen kimdir?
Emel Çölgeçen, 9 Temmuz 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamladı. Lisans eğitimine Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde devam eden Emel Çölgeçen, ikinci sınıfta okuldan ayrılarak Akademi İstanbul'da tiyatro eğitimi almaya başladı.
2004'de yayınlanmaya başlayan "Aliye" dizisinde "Meriç" karakteriyle tanınan Emel Çölgeçen, 2006'da "Sağır Oda", 2007'de "Zeliha'nın Gözleri" ve "Kara Duvak" dizilerinde de rol aldı.
Emel Çölgeçen bunların yanında, "Böyle Bitmesin", "Sultan", "Geniş Aile", "Arka Sokaklar", "Kapadokya Düşleri" ve "Cennetin Çocukları"nda da boy gösterdi.
2015-2016 yıllarında Kanal D ekranlarında yayınlanan "Poyraz Karayel"de soğuk ve dominant "Sema" karakterine hayat veren Emel Çölgeçen son olarak "Kalbimin Sultanı"nda izleyici karşısına çıktı.
Dizilerin yanı sıra sinema filmleri ve tiyatro oyunlarında da rol alan Emel Çölgeçen aynı zamanda sunuculuk da yapıyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle