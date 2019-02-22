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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.02.2019 - 18:42, Son Güncelleme:

Emel Çölgeçen kimdir? Emel Çölgeçen kaç yaşında?

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Emel Çölgeçen kimdir? Emel Çölgeçen kaç yaşında?

Bir dönem Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Poyraz Karayel'de soğuk ve dominant 'Sema' karakterine hayat veren Emel Çölgeçen, oyunculuk tutkusu için iktisat eğitimini yarıda bırakıp hayallerinin peşinden koşan bir isim. Basında yer alan haberler ya da katıldığı televizyon programları sonrası Emel Çölgeçen'in kim olduğu merak konusu oluyor. Peki, Emel Çölgeçen kimdir?

Emel Çölgeçen, 9 Temmuz 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamladı. Lisans eğitimine Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde devam eden Emel Çölgeçen, ikinci sınıfta okuldan ayrılarak Akademi İstanbul'da tiyatro eğitimi almaya başladı.

2004'de yayınlanmaya başlayan "Aliye" dizisinde "Meriç" karakteriyle tanınan Emel Çölgeçen, 2006'da "Sağır Oda", 2007'de "Zeliha'nın Gözleri" ve "Kara Duvak" dizilerinde de rol aldı.

Emel Çölgeçen bunların yanında, "Böyle Bitmesin", "Sultan", "Geniş Aile", "Arka Sokaklar", "Kapadokya Düşleri" ve "Cennetin Çocukları"nda da boy gösterdi.

2015-2016 yıllarında Kanal D ekranlarında yayınlanan "Poyraz Karayel"de soğuk ve dominant "Sema" karakterine hayat veren Emel Çölgeçen son olarak "Kalbimin Sultanı"nda izleyici karşısına çıktı.

Dizilerin yanı sıra sinema filmleri ve tiyatro oyunlarında da rol alan Emel Çölgeçen aynı zamanda sunuculuk da yapıyor.

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