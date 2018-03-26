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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Magazin
Cengiz SEMERCİOĞLU
26.03.2018 - 17:01, Son Güncelleme:

Sevgilisini aldattı mı? Eliz Sakuçoğlu'ndan cevap geldi

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Sevgilisini aldattı mı? Eliz Sakuçoğlu'ndan cevap geldi

'Eliz Sakuçoğlu daha önce hiç sevgilisini aldattı mı?2 sorusuna cevap verdi.

Eliz Sakuçoğlu’nun “Tek eşliliğe inanmıyorum, doğamıza aykırı. Ben her türlü aldatılmayı kabul ederim, Angelina Jolie aldatıldı abi” sözlerini tartıştık dün Magazin Konseyi’nde.

“Peki sen aldattın mı? Erkeğin tek eşli olduğuna inanmıyorsun da, kadının tek eşli olduğuna inanıyor musun?” diye sormuştum Eliz’e.
“İki soruna da yanıt veriyorum” diye bir mesaj gönderdi dün.
Diyor ki Eliz Sakuçoğlu;
“Tek eşliliği savunan biriyim ama inanmıyorum.
Kadının da erkeğin de tek eşli olması zor, çünkü doğamıza aykırı bu.
Biz zoru başarmaya çalışıyoruz.
Dolayısıyla aldatıldığımızda da bunu bu kadar büyütmemeliyiz.
Ne tek gecelik ilişkiyi savundum ne de aldatılmayı normalize ettim.”
“Sen aldattın mı?” sorusuna da çok açık cevap vermiş Eliz:
“Hayır, ben aldatmadım. O yüzden de aldatmaya insanı ne iter bilemiyorum diyorum.
Tek gecelik ilişki de yaşamadım. Bir gece kulübünde birinden etkilenerek böyle bir şey de yaşamam dedim.
Ancak ilgilendiğim ruhani bir boyut var ki, tüm paylaşımlarım, hayatı yaşayış tarzım ve söylemlerim de bu yönde...
Dolayısıyla o dünyadan biri karşıma çıkarsa ki bu çok düşük bir ihtimal, ancak o zaman tek gecelik bir ilişki yaşarım.
Şimdi söyler misin, bu söylediklerimde yanlış nerede?”
Günlerdir tartışılan sözlerine böyle açıklık getirdi Eliz Sakuçoğlu.
Pazartesi günü Magazin Konseyi’nde de söylemiştim; Eliz özgür yaşamayı seven, cesur, aklındakini küt küt söyleyen bir kadın.
Kimseye müdanası yok.
Bana gönderdiği mesajda da yine bu özelliğini göstermiş işte.
Ne kıvırıyor, ne ikiyüzlülük yapıyor, belki de bu kadar şeffaflığa alışık olmadığımız için yadırgıyoruz.

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