Sevgilisini aldattı mı? Eliz Sakuçoğlu'ndan cevap geldi
'Eliz Sakuçoğlu daha önce hiç sevgilisini aldattı mı?2 sorusuna cevap verdi.
Eliz Sakuçoğlu’nun “Tek eşliliğe inanmıyorum, doğamıza aykırı. Ben her türlü aldatılmayı kabul ederim, Angelina Jolie aldatıldı abi” sözlerini tartıştık dün Magazin Konseyi’nde.
“Peki sen aldattın mı? Erkeğin tek eşli olduğuna inanmıyorsun da, kadının tek eşli olduğuna inanıyor musun?” diye sormuştum Eliz’e.
“İki soruna da yanıt veriyorum” diye bir mesaj gönderdi dün.
Diyor ki Eliz Sakuçoğlu;
“Tek eşliliği savunan biriyim ama inanmıyorum.
Kadının da erkeğin de tek eşli olması zor, çünkü doğamıza aykırı bu.
Biz zoru başarmaya çalışıyoruz.
Dolayısıyla aldatıldığımızda da bunu bu kadar büyütmemeliyiz.
Ne tek gecelik ilişkiyi savundum ne de aldatılmayı normalize ettim.”
“Sen aldattın mı?” sorusuna da çok açık cevap vermiş Eliz:
“Hayır, ben aldatmadım. O yüzden de aldatmaya insanı ne iter bilemiyorum diyorum.
Tek gecelik ilişki de yaşamadım. Bir gece kulübünde birinden etkilenerek böyle bir şey de yaşamam dedim.
Ancak ilgilendiğim ruhani bir boyut var ki, tüm paylaşımlarım, hayatı yaşayış tarzım ve söylemlerim de bu yönde...
Dolayısıyla o dünyadan biri karşıma çıkarsa ki bu çok düşük bir ihtimal, ancak o zaman tek gecelik bir ilişki yaşarım.
Şimdi söyler misin, bu söylediklerimde yanlış nerede?”
Günlerdir tartışılan sözlerine böyle açıklık getirdi Eliz Sakuçoğlu.
Pazartesi günü Magazin Konseyi’nde de söylemiştim; Eliz özgür yaşamayı seven, cesur, aklındakini küt küt söyleyen bir kadın.
Kimseye müdanası yok.
Bana gönderdiği mesajda da yine bu özelliğini göstermiş işte.
Ne kıvırıyor, ne ikiyüzlülük yapıyor, belki de bu kadar şeffaflığa alışık olmadığımız için yadırgıyoruz.
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