Eliz Sakuçoğlu kimdir kaç yaşında?
Eliz Sakuçoğlu, son günlerde isminin sıkça magazin dünyasında anılmasıyla birlikte araştırılan isim oldu. Türkiye'de doğup büyümesinin ardından Almanya'ya ailesiyle birlikte taşınan Eliz Sakuçoğlu, 20'li yaşlarında modellik yapmaya başlamıştır. Peki, Eliz Sakuçoğlu kimdir kaç yaşındadır? İşte, o isim hakkında merakla araştırılan detaylar
Son günlerin araştırılan ismi Eliz Sakuçoğlu, birçok vatandaşın merakla araştırdığı isim olmaya devam ediyor. Eliz Sakuçoğlu, 1984 yılında Antakya‘da doğmuştur. Bir kardeşi vardır. Altı yaşındayken ailesiyle birlikte Almanya‘ya taşınmış ve Bremen’de yaşamaya başlamış, eğitimini bu şehirde almıştır. 14 yaşındayken Bremen’de harçlığını çıkartmak amacı ile bir mağazada çalışmaya başladı. Bremen’de ünlü isimlerin alışveriş yaptığı bir mağazanın atölyesinde tasarımcı olarak çalıştı. Eliz Sakuçoğlu, annesiyle babasının 1992 yılında boşanmasının ardından 2005 yılında İstanbul’a taşınmış, Gaye Sökmen Ajans ile anlaşarak fotomodellik yapmaya başlamıştır.
Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde sekiz ay kadar eğitim aldıktan sonra; Hülya Koçyiğit, Ediz Hun gibi ünlü isimlerin oynadığı Asla Unutma dizisinde 2005 yılında 3 bölüm rol aldı.
Eliz Sakuçoğlu, 2006 yılında Acun Ilıcalı‘nın sunuculuğunu yaptığı ve çekimleri Arjantin‘de yapılan Fear Factor yarışmasına katılarak birinci oldu ve büyük ödül 50 bin TL kazandı. İmaj danışmanlığı, oyunculuk, moda tasarımcılığı ve fotomodellik gibi kimlikleri bulunan Sakuçoğlu, birçok ünlü isme kliplerinde giyecekleri kıyafetleri hazırladı.
Eliz Sakuçoğlu iyi derecede İngilizce, Fransızca ve Almanca bilmektedir.
Eliz Sakuçoğlu, 10 Ekim 2008‘de Almanya‘nın Passau kentinde şarkıcı Murat Boz ile evlendi. 14 Ağustos 2012 tarihinde Diyarbakır‘ın ilçesi Hazro’da Asliye Hukuk Mahkemesi’nde anlaşmalı olarak boşandı. Elifz Sakuçoğlu’nun kız kardeşi Duygu Sakuçoğlu ameliyatla erkek oldu ve ismini ise Poyraz Sakuçoğlu olarak değiştirdi.
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