Eliz Sakuçoğlu: Kardeşlerin en delikanlısı
Eliz Sakuçoğlu’nun kız kardeşi Duygu, Mart 2018’de ameliyatla erkek olmuştu. Adını da Poyraz olarak değiştirmişti.
Eliz Sakuçoğlu 33 yaşına basan kardeşinin doğum gününü şu sözlerle kutladı: “Sen benim hayat ağacımsın, anne ve babamızın armağan ettiği en kutsal varlıksın. Tecrübelerinle hayatıma ışık tutan en güvenli limanımsın. Kardeşlerin en delikanlısısın, en hasısın. Poyraz olmak sana çok yakıştı be adamım.”
'BANA KENDİMİ SEVMEM GEREKTİĞİNİ ÖĞRETTİĞİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM'
Poyraz da şöyle karşılık verdi: “Bana kendimi sevmem gerektiğini öğrettiğin için çok teşekkür ederim.” (Posta)
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