Elif Aksu kimdir kaç yaşında?

Elif Aksu, 1991 yılında Avusturya'da dünyaya gelmiştir.

Elif Aksu, Avusturya’da doğsa da “Nasıl diyor siz, kebap çok güzel” diye çat pat konuşan bir tipleme değil. Sakarya’dan Viyana’ya göç eden ailenin kızı, Türk kimliğine oldukça bağlı. Bayramda kuzenleriyle buluşmak için Sakarya’ya geliyor, sosyal medyadan kandilimizi kutluyor, Soma gibi felaketlerde acımızı paylaşıyor, Galatasaray forması giyip maçlara geliyor. Yaz tatillerinde Ibiza dışında Bodrum’u da pas geçmiyor.

Modellik kariyeri de hiç azımsanacak gibi değil: Aksu’nun modellik macerası 12 yaşında Adriana Lima’nın bir röportajını okuduktan sonra filizlendi. Viyana’daki Next Company ile el sıkıştı. Avusturya’da 2013’te Von Magazine, Slovenya’da ‘Woman Magazin’ kapak kızı oldu. Top modelliğe giden en önemli yol, ‘seyahat’ koşulunu yerine getirdi: Londra, Tokyo ve Viyana hattında kendine bir hayat kurdu. Almanya’da Munich Models, Londra’daki Storm Models, Milano’da Woman Direct Milano ve Tokyo’daki Cinq Deux gibi prestijli ajansıyla da anlaştı. Hazırgiyim devi C&A’den ayakkabı markası Converse’e Diesel’e pek çok markanın kampanyalarında yer aldı. 2013’ün sonunda yıldızı iyice parlamıştı. Ünlü İngiliz pop grubu The Wanted’ın ‘We Own The Night’ adlı klibinde rol aldı.

FORMULA 1 PİLOTU İLE AŞK YAŞADI

Bu sırada dönemde Formula için yarışan İngiliz pilot James Rossiter ile ilişki yaşamaya başladı. Formula haritası demek, Londra’dan İspanya’ya, Milano’dan Monako’ya akan jet-set bir hayat demek. Haliyle Aksu, daha farklı etkinlikler için bavulunu toplamaya başladı. İşte geçen yılki etkinliklerinder örnekler: Ünlü yıldız Idris Elba’nın BAFTA partisinde Dakota Johnson gibi oyuncularla yanak yanağa poz verdi. Hollywood’un hâkimi Harvey Weinstein’in yardım gecelerinde erkek arkadaşıyla salındı. Geçen yıl Leonardo Di Caprio’nun evsahipliğindeki Cannes’daki meşhur amfAR gecesinde top modeller Bella Hadid, Karlie Kloss, Lily Donaldson ile podyumu paylaştı. Bu, daha önce hiçbir modelimizin yakalayamadığı bir başarı...

Buraya kadar ışıltılı bir hikâye. Lakin bundan sonrası tufan: Sevgiliden ayrılış, yeni aşklara yelken açış, akabinde Ibiza faciası. Peki Elif’in bundan sonraki hamlesi ne olacak? Kate Moss misali özür dileyerek modelliğe yoğunlaşacak mı yoksa ‘âlemlere akma’ hevesiyle yitip gidecek mi? Twitter hesabında paylaştığı şu sözlerin yol haritası olması dileğiyle: “Elif olmak yuvarlak bir dünyada dik durmayı, dik ve önde, belki acıyla ama vazgeçmeden... Dünya ne kadar dönerse dönsün, olduğu yerde kalmanın adıdır Elif olmak...”