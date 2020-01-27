Elçin Sangu isyan etti; 150 dakika çok uzun!

Elçin Sangu, sevgilisinin muhabirlerle tartışması nedeniyle gergin dakikalar yaşadı. Oyuncu, “Bazı arkadaşlarınızın tavrı çok çirkin, o yüzden tepki gösterdi. Sizi kırdıysak özür dilerim” diyerek muhabirlerin gönlünü aldı.



Sangu, yeni projeleriyle ilgili sorular üzerine de şöyle dedi: “Bu sene dizi projem yok. Çünkü şartlar iyi değil. 150 dakika çok uzun. Sanıldığı gibi pırıltılı hayatlar yaşamıyoruz. Hep diyorum, biz pahalı ameleleriz.”





