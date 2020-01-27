Elçin Sangu isyan etti; 150 dakika çok uzun!
Elçin Sangu, önceki gün Ortaköy’de sevgilisi Yunus Özdiken’le beraber bir mekandan çıkarken objektife takıldı.
Elçin Sangu, sevgilisinin muhabirlerle tartışması nedeniyle gergin dakikalar yaşadı. Oyuncu, “Bazı arkadaşlarınızın tavrı çok çirkin, o yüzden tepki gösterdi. Sizi kırdıysak özür dilerim” diyerek muhabirlerin gönlünü aldı.
Sangu, yeni projeleriyle ilgili sorular üzerine de şöyle dedi: “Bu sene dizi projem yok. Çünkü şartlar iyi değil. 150 dakika çok uzun. Sanıldığı gibi pırıltılı hayatlar yaşamıyoruz. Hep diyorum, biz pahalı ameleleriz.”
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