Elbiseye o kadar para vermem
Ajda Pekkan, önceki akşam Doğan Holding’in Harbiye Hilton Otel’deki yeni yıl partisine katıldı.
Çıkışta gazetecilerle sohbet eden sanatçı, yılbaşı konserinde giyeceği elbiseye 300 bin lira ödediği iddiasına da yanıt verdi. “Öyle bir şey olabilir mi? Biri bir şey yazıyor, herkes konuşuyor ama bu gerçek değil. Ben kıyafete sanıldığı kadar çok para harcamıyorum.”
Ajda Pekkan, uzun zamandır birlikte olduğu Bülent Çavuşoğlu’yla ilgili soru üzerine de “Her şey gayet güzel gidiyor” dedi.
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