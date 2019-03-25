Elbise için 10 gün mesai
Sözü ve bestesi Tarkan’a ait “Ümit Hırsızı” adlı şarkısını çıkaran Bülent Ersoy, şarkıyı ilk kez Günay’da canlı okudu.
Ersoy’un Gülşah Saraçoğlu imzalı, çiçeklerle süslenen elbisesi için atölye çalışanları 10 gün mesai yaptı. Elbise için 40 metre kumaş kullanıldı.
Ben kimsenin taklidi olamam
Bülent Ersoy, “Ümit Hırsızı” şarkısının klibindeki imajının Beyonce’a benzetilmesi hakkındaki sorulara, “Bu tarzlar bizim kültürümüz, ben kimsenin taklidi olamam. Ben asılım” yanıtını verdi.
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