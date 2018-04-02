El ele verdiler engelleri kaldırdılar
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği himayesindeki görme engelli çocuklar ile Balıkesir’deki engelli çocuklar için özel bir eğlence düzenledi.
Belediye bünyesinde kurulan Aile Destek Merkezi’nin (ADEM) işbirliğiyle geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen etkinlikte Ebru Yaşar sahneye çıktı.
Etkinliğe katılmak için aileleriyle birlikte Balıkesir’e gelen çocuklar, önce şehri gezdi, ardından boyama, hikaye okuma ve dans gibi aktivitelerle keyifli bir gün geçirdi. Ebru Yaşar da şarkılarıyla çocuklar ve ailelerine eğlenceli saatler yaşattı. Etkinlik sonunda çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.
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