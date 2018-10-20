Ekran modası



Aslı Barış: Sevgili konsey üyeleri, madem yanımda dizi stili hakkında bu kadar iddialı iki isim var, ilk haftada ekran modasını konuşalım. Stil anlamında favorileriniz neler?

Ceylan Atınç: “Ufak Tefek Cinayetler” bence styling olarak eğlenceli bir dizi. Dizinin stilisti Mukadder Özal ile daha önce çalıştık, hatta bu dizi başlarken de konuşmuştuk. Dört kadın karaktere dört ayrı tarz vermeye çalıştıklarını anlatmıştı.

Başak Dizer Tatlıtuğ: Ve bu konuda çok başarılı. Mesela Oya (Gökçe Bahadır) karakteri sakin bir yapıya sahip. Giysileri hep tek ton. Bade’nin (İşçil) canlandırdığı Pelin de çok eğlenceli bir tarza sahip.

Aslı Barış: Kimi zaman da inanılmaz eleştiriler topluyor. “Sabah sabah koşmaya giderken 5 bin liralık trençkot giyilir mi, o kadar makyaj yapılır mı” diyenler var...

Ceylan Atınç: Bunu Başak’a sormak lazım, hepsi “Aşk-ı Memnu” yüzünden. Şaka şaka...

Başak Dizer Tatlıtuğ: Yo, gerçekten o dönemde böyle laflara maruz kalmıştık. “Topuklu ayakkabıyla kahvaltıya mı inilir” diyenler oldu. Şunu göz önünde bulundurmak lazım: Bu bir şov. Kahvaltı sahnesi çekiliyor diye terlik-pijama görmek zorunda değil oyuncular. Biz de “Aşk-ı Memnu”da o şaşaayı göstermek için hep lüks markalarla çalıştık ki o döneme kadar böyle bir şey yapılmamıştı.





Ufak Tefek Cinayetler’de Pein’in stili kimi zaman ‘abartı’ bulunuyor. Gerçekten öyle mi?

Tabii burada yönetmen ve oyuncuların da katkısı oluyor. Mesela bazen giydirmek istediğin bir parça, rolüne ne kadar uygun olursa olsun giymek istemiyor. Ya da onun bütünleyici etkisini kavrayıp giyiyor.

BEHLÜL’ÜN PANTOLONUNU UNUTMAYA İMKAN YOK

Ceylan Atınç: Özellikle sen bu konuda iddialısın Başak, kırmızı Behlül (Kıvanç Tatlıtuğ) pantolonunu unutmaya imkân yok. İlk önce çok eleştirilmişti ama sonra alışıldı, bir ara herkes giyiyordu...

Başak Dizer Tatlıtuğ: Evet, oyuncumuz çok vizyoner, iyi ve tatlı bir insan olduğundan giymeyi kabul etmişti.

Aslı Barış: Allah Allah, kim o ‘oyuncumuz’? Yakından tanıyor musun kendilerini?

Başak Dizer Tatlıtuğ: (Gülerek) Evet, çok harika biri.

Aslı Barış: Kırmızı pantolon konusunda isyanım var sana Başak. Sonuçta herkes eşin Kıvanç Tatlıtuğ’un fiziğine, görünümüne sahip değil. Herkes giyiyordu; özellikle kısa boylu ya da kilolu beylerde sonuç bir faciaydı. Ah o kısa paçalar...

Ceylan Atınç: Benim bu konuda şöyle bir anım var: “Aşk-ı Memnu” yıllarında Türkiye’nin öncü markalarından biri için kampanya çekimi planlıyorduk. Markaya kombin yapmaya gittiğimde tasarım ekibine erkek kombinlerinin çok renksiz olduğunu söylemiştim. “Örneğin neden bordo bir pantolon yok” demiştim, bana “Türkiye’de satamayız, hangi Türk erkeği giyer” demişti. Bir hafta sonra Kıvanç Tatlıtuğ giydi ve biz o hafta kırmızı pantolon ürettirdik bu markaya.

“İstanbullu Gelin”e moda dopingi

Aslı Barış: Başka bir popüler diziye, “İstanbullu Gelin”e gelirsek... Stil anlamında Süreyya’nın (Aslı Enver) çiçekli elbisesi ve jean ceketi dışında konuşacak fazla bir şey yoktu. Ama iki yeni karakterle moda anlamında doping yapıldı. Ülfet (Meral Çetinkaya) ve Güneş (Nihal Yalçın)...

Başak Dizer Tatlıtuğ: Ben özellikle Ülfet’in tarzını çok beğendim. Çünkü öyle ‘cool’ tarza sahip kadınlar var çevremizde. Kendine özgü giyinen, aksesuvarları yakıştırmasını bilen...

Aslı Barış: Güneş’in tarzı fazlasıyla tanıdık birini andırmıyor mu? Kısa saçları, tarzı... Sanki ekrana bakınca Ceylan’ı görüyorum. Yakın çevrem de bunu fark etti. Güneş’in stilinin ilham perisi sen misin yoksa Ceylan? Ne diyeceksin bu söylentiler için?

Ceylan Atınç: (Gülüyor) Yorum yok!

Not defteri: Hadise’nin yeni imajı olmuş mu?

Aslı Barış: Hadise, yenilenen imajıyla günaşırı manşetlerde... Siz nasıl buldunuz?

Başak Dizer Tatlıtuğ: Ben çok beğendim. Artık stil danışmanlığını işinin ehli olan Melis Ağazat’ın yapmasının etkilerini görüyoruz. Pantolon-ceket zaten bu sezonun en öne çıkan trendlerden. Maskulen stil, feminen kadınlara çok yakışıyor bence.

Aslı Barış: Bence de iyi olmuş. Çok başarılı bir pop yıldızı ama nedense tarzında hep bir assolist edası vardı. Abartı makyajı, hareketli fönü... Çok güzel bir kadın ama yaşından büyük görünüyordu.

Ceylan Atınç: Hadise’nin ‘O Ses Türkiye’deki kıyafetleri hakkında yıllar önce bir tweet atmıştım ve epey fan taarruzuna maruz kalmıştım.

Demek istediğim şuydu aslında; kadın çok güzel, ama programın yüzde 99’u boyunca oturuyor. Yüzüne gelen ışık dimdik, dolayısıyla bu kadını boğazına kadar kontrast renklerle kapatırsanız, üst tarafını desene ve kalın kumaşa boğarsanız iyi görünme ihtimali kalmaz.

Beyonce yazık ediyor kendine

Aslı Barış: Biraz da yabancı isimlerden bahsedelim. Lady Gaga geçen hafta baba yadigarı havasında bir takımla çıktı ortaya...

Ceylan Atınç: Çünkü aşırı teatral kostümlerin modası geçti. Dua Lipa’ya bak... Altına bir eşofman, üstüne crop top ile dünya turnesi yaptı. Beyonce’nin

file çorap üstü mayo kostümü geride kaldı.



Başak Dizer Tatlıtuğ: Ben Beyonce’nin o halini görünce sadece ‘Yazık ediyor kendine’ diyorum. Tamam, harika bir sanatçı kabul ama kostümleri gerçekten çok kötü. Rihanna’yı daha ilham verici buluyorum.