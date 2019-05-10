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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İSTANBUL (İHA)
10.05.2019 - 15:53, Son Güncelleme:

Ekmek Teknesi'nin Vefa Efendi'si Semih Ürgün son yolculuğuna uğurlandı

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Ekmek Teknesi'nin Vefa Efendi'si Semih Ürgün son yolculuğuna uğurlandı

Ekmek Teknesi dizisinde 'Vefa Efendi' karakterini canlandıran Semih Ürgün son yolculuğuna uğurlandı. Ailesi ve sevenleri Ürgün’ü cenazesinde gözyaşı döktü.

Ekmek Teknesi dizisinde ‘Vefa Efendi’ karakterini canlandıran Semih Ürgün bir süredir kanser hastalığı sebebiyle tedavi görüyordu. Ünlü oyuncu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ürgün, İstanbul Kuzguncuk Camiinde düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye katılan ailesi ve sevenleri Ürgün’ün cenazesinde gözyaşı döktü. Semih Ürgün’ün rol arkadaşları Hasan Kaçan ve Baykut Badem de cenazede yerlerini aldı. Ünlü oyuncunun cenaze namazı, Cuma namazına müteakiben kılındı.

Ekmek Teknesinin Vefa Efendisi Semih Ürgün son yolculuğuna uğurlandı

Babasının cenazesinde gözyaşı döken Ünal Ürgün, “Belli bir hastalığı vardı, yani iki ay oldu hastanede. Kemiklere kadar işlemiş, ondan sonra da sonuç bu. Çok fazla söyleyecek bir şeyim yok” dedi.
Ekmek Teknesinin Vefa Efendisi Semih Ürgün son yolculuğuna uğurlandı

Semih Ürgün’ün rol arkadaşı Baykut Badem, “Semih abiyle aynı dizide rol aldık. Çok iyi dostluğumuz vardı. Semih abi için tek bir şey söyleyebilirim, çok dürüst bir insandı. Hayatta böyle bir günde de bir insanı son yolculuğuna uğurlarken söylenebilecek en önemli şey belki de bu” şeklinde konuştu.
Ekmek Teknesinin Vefa Efendisi Semih Ürgün son yolculuğuna uğurlandı


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