Eğlence mekanında karakolluk oldu
MUĞLA’DA tatil yapan İbrahim Çelikkol’un eğlence gecesi tatsız bitti.
Önceki gece arkadaşlarıyla birlikte Ula ilçesindeki bir mekâna giden ünlü oyuncu, iddiaya göre burada Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya’nın oğlu ve beraberindekilerle tartıştı.
Kavgaya dönüşen olay karakola taşındı. Gözaltına alınan Çelikkol, sabah saat 05.00’te serbest bırakıldı. Tarafların karakolda ifade vermelerinin ardından uzlaştığı ve olayın tatlıya bağlandığı açıklandı.
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