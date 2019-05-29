Eğlence başladı
Ian Schrager imzalı The Bodrum Edition yaz sezonunu dünyaca ünlü isimlerin katıldığı özel bir parti ile açtı.
Dünyaca ünlü isimler, The Bodrum Edition’ın 2019 yaz sezonunun açılışını kutlamak için bir araya geldi. Bu hafta sonu düzenlenen açılış partisine katılanlar arasında ünlü model Kate Moss’un kardeşi Lottie Moss, Prens Harry’nin eski sevgilisi Cressida Bonas, Bob Geldof’un kızı Pixie Geldof, House of Holland markasının kurucusu Henry Holland ve DJ Nick Grimshaw vardı. Davetliler, gezgin şef Diego Muñoz’un restoranı Brava’da akşam yemeği yedi. Misafirler ardından Discetto’da DJ Benji B ve DJ Courtney Scott’ın performansıyla eğlendi. Eğlence, Tulum’dan özel olarak gelen Mardeleva ekibinin performansıyla sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti.
Cressida BonasLottie MossAimee Philips - Ian ChalonerEce Sükan - Arslan SükanTara Lily Barua - Lucien Clarke
Henry HollandBenjamin Benstead
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