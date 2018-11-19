Egemen Töreli kimdir? Ünlülerin Astrologu Egemen Töreli
Ünlülerin astrologu olarak bilinen ve kendisini 'Burçların Efendisi' olarak tanımlayan Egemen Töreli, geçirdiği trafik kazasının ardından hayat gözlerini yumdu. Yaşanan bu olayın ardından Egemen Töreli biyografisi ile araştırılmaya başlandı. Peki, Egemen Töreli kimdir? İşte, Töreli'nin biyografisi hakkında bazı detaylar
1967 yılında dünyaya gelen Egemen Töreli 23 Nisan doğumludur. Doğum tarihi nedeni ile resmi sayfasında belirttiği üzere, teyzesi ve babasının hastaneye giderken isminin 'Egemen', ya da 'Ulusal' olsun demeleri üzerine, annesinin 'Ulusal' alışık olmadığımız ancak 'Egemen' alışık olduğumuz bir isim demesiyle bu ismi almıştır.
Aslen Tekirdağ, Çorlu doğumlu olan Egemen Töreli, İlköğretim, Ortaokul ve Lise tahsilini Tekirdağ’da tamamlamış, ardından Ankara Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi Endüstri İlişkileri bölümünden mezun olmuştur.
Yurt dışında astronomi ve parapsikoloji eğitimi de alan Egemen Töreli, 1995 yılında basın medya ile tanışmıştır. 1985 yılından bu yana burçlar ve astroloji ile iç içe olan Egemen Töreli, 2007 yılında Star TV ekranlarında yayınlanan, Orada Neler Oluyor isimli program ile gündeme girmiş ardından, Seda Sayan ile sabah programları ve evlilik programları ile medyada yer almaya devam etmiştir. Ayrıca farklı internet siteleri ve dergilerde yazıları da yayınlanan Töreli, bir ajans ve derginin de sahibidir.
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