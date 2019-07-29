Efsane üçlü yıllar sonra buluştu
Türk futbolunun efsanevi üçlüsü Metin, Ali, Feyyaz yıllar sonra buluştu. Metin Tekin ve Feyyaz Uçar, Ali Gültiken’in kızının düğün törenine katıldı.
BEŞİKTAŞ’ın unutulmaz forvet oyuncularından Ali Gültiken ile eşi Nazan Gültiken, kızlarını evlendirdi.
Selen Gültiken, bir süredir beraber olduğu Candiyar Öğütoğulları ile önceki akşam Four Seasons Hotel İstanbul at the Bosphorus’ta düzenlenen düğün töreninde nikâh defterine imza attı.
Gece, sürpriz bir buluşmaya da ev sahipliği yaptı. Türk futbolunun efsanevi üçlüsü Metin, Ali, Feyyaz, yıllar sonra bu düğünde bir araya geldi. Metin Tekin ve Feyyaz Uçar, eski dostları Ali Gültiken’i bu önemli günde yalnız bırakmadı. Konuklar arasında futbol ve siyaset dünyasından çok sayıda isim de vardı.
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