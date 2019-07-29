Efsane üçlü yıllar sonra buluştu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriEfsane üçlü yıllar sonra buluştu
GeriMagazin Efsane üçlü yıllar sonra buluştu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
29.07.2019 - 08:55, Son Güncelleme:

Efsane üçlü yıllar sonra buluştu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Efsane üçlü yıllar sonra buluştu

Türk futbolunun efsanevi üçlüsü Metin, Ali, Feyyaz yıllar sonra buluştu. Metin Tekin ve Feyyaz Uçar, Ali Gültiken’in kızının düğün törenine katıldı.

BEŞİKTAŞ’ın unutulmaz forvet oyuncularından Ali Gültiken ile eşi Nazan Gültiken, kızlarını evlendirdi.

Selen Gültiken, bir süredir beraber olduğu Candiyar Öğütoğulları ile önceki akşam Four Seasons Hotel İstanbul at the Bosphorus’ta düzenlenen düğün töreninde nikâh defterine imza attı.

Gece, sürpriz bir buluşmaya da ev sahipliği yaptı. Türk futbolunun efsanevi üçlüsü Metin, Ali, Feyyaz, yıllar sonra bu düğünde bir araya geldi. Metin Tekin ve Feyyaz Uçar, eski dostları Ali Gültiken’i bu önemli günde yalnız bırakmadı. Konuklar arasında futbol ve siyaset dünyasından çok sayıda isim de vardı.

ÇİNLİLERDEN DÜŞÜK BÜTÇELİ TELEFON: HONOR 8S

Çinlilerden düşük bütçeli telefon: Honor 8STürkiye'de günden güne ismini daha sık duyduğumuz Huawei'nin bir markası olan Honor, yeni orta seviye telefonu Honor 8S'i Türkiye'de satışa sundu, biz de ürünü yakından sıcağı sıcağına inceledik.
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Magazin Haberleri

Sıradaki Haber
25 yaş küçük sevgilisiyle tatilde
Telefon elinden düşmedi
Eğlence mekanında karakolluk oldu
'Tüylerim diken diken oluyor'