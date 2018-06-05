Efsane sunucu Amerika'da yoğun bakımda

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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05.06.2018 - 17:45, Son Güncelleme:

Efsane sunucu Amerika'da yoğun bakımda

Sinem Vural
Sinem Vural
sivural@hurriyet.com.tr
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Sinem Vural
Sinem Vural
sivural@hurriyet.com.tr
Efsane sunucu Amerika'da yoğun bakımda

Fenomen yarışma programı “Evet-Hayır”ın sunucusu Erkan Yolaç’a torununun doğumu için gittiği Amerika’da zatürree teşhisi konuldu. Yoğun bakıma alınan ünlü sunucunun tedavisini Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun Azeri bir doktor üstlendi.

ÜNLÜ sunucu Erkan Yolaç, eşi Asuman Yolaç’la birlikte 2 hafta önce Amerika’da yaşayan oğulları Mehmet Yolaç’ın yanına gitti. Torunlarının doğumu için oğullarını ziyarete gittiklerini belirten Asuman Yolaç,
“21 Mayıs’ta dördüncü torunumuzun doğumu için Amerika’ya geldik. Erkan, 28 Mayıs’ta grip oldu. 3 gün sonra ateşlenip bilinç kaybı yaşayınca hemen hastaneye gittik” dedi. New York’taki Presbyterian/Weill Cornell Medical Center’ın acil servisine başvurduklarını anlatan Yolaç, “Eşime burada zatürree teşhisi konuldu. Hastaneye geldiğimiz ilk gün geçirdiği nefes alamama krizi üzerine Erkan’ı yoğun bakıma aldılar. Şu an tedavisi sürüyor” diye konuştu.

Efsane sunucu Amerikada yoğun bakımda

AZERİ DOKTOR SÜRPRİZİ
Asuman Yolaç, hastanede yaşadıkları ilginç bir tesadüfü de anlattı. Yolaç, “Burada bizi en çok mutlu eden İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu Bakü doğumlu Javid Alakbarli ile karşılamamız oldu. Erkan’ın programlarını izlemiş ve onu tanıyor. Eşimin tedavisini de üstlendi. Erkan da espri yapıyor, ‘Hep kendimi Türk doktorlarına emanet etmişimdir, Amerika’da bile bu kaide bozulmadı’ diye...” dedi. Erkan Yolaç’ın taburcu olacağı tarihin henüz netleşmediğini dile getiren Asuman Yolaç, “Tam çıkış günümüz söylenmiyor ama en büyük isteğimiz 24 Haziran’da vatandaşlık görevimizi yerine getirebilmek için Türkiye’ye dönebilmek” dedi.  
Efsane sunucu Amerikada yoğun bakımda

Erkan Yolaç, Amerika’da dünyaya gelen torunuyla poz verdi.
Efsane sunucu Amerikada yoğun bakımda

 

Sinem Vural
Sinem Vural
sivural@hurriyet.com.tr
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