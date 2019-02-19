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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.02.2019 - 14:32, Son Güncelleme:

Efsane modacı Karl Lagerfeld hayata veda etti

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Efsane modacı Karl Lagerfeld hayata veda etti

Moda dünyası bir efsanesini yitirdi. Alman modacı Karl Lagerfeld 85 yaşında hayata veda etti.

Hiç çıkarmadığı siyah gözlükleri, at kuyruğu yaptığı bembeyaz saçları, eldivenleri ve eşsiz takılarıyla özdeşleşen Karl Lagerfeld, sadece artistik direktörü olarak görev yaptığı Chanel için değil bütün dünya moda endüstrisi için bir ikondu.

HABERİ FRANSIZ BASINI DUYURDU

Reuters haber ajansı,  haberi Paris Match dergisine dayandırarak duyurdu. 10 Eylül 1933'te Almanya'nın Hamburg kentinde dünyaya gelen Lagerfeld, 85 yaşındaydı. 

Fransız Pure People dergisi, Karl Lagerfeld'in, Pazartesi akşamı getirildiği, Paris'in hemen dışındaki Neuilly sur Seine Hastanesi'nde Salı sabahı öldüğünü duyurdu.

İLK KEZ BİR DEFİLESİNİ KAÇIRDI

Efsane modacı Karl Lagerfeld hayata veda etti

Lagerfeld, 22 Ocak'ta Paris'te Chanel’in gerçekleştirdiği iki moda şovunu kendisini yorgun hissetmesi nedeniyle kaçırmıştı. İkinci gösteriyi kaçırdıktan sonra yapılan açıklamada, "Chanel'in sanat direktörü Lagerfeld kendini yorgun hissettiği için modaevinin sanat stüdyosu direktörü Virginie Viard'dan onu temsil etmesini istedi" ifadeleri yer almıştı. Bu Lagerfeld'in kaçırdığı ilk defileydi.

Karl Lagerfeld, Coco Chanel tarafından kurulan ikonik moda evine 30 yıldan uzun bir süredir başkanlık ediyordu.

KARL LAGERFELD KİMDİR? 

Efsane modacı Karl Lagerfeld hayata veda etti

At kuyruğu yaptığı bembeyaz saçları, siyah gözlükleri, deri eldivenleri ve benzersiz takılarıyla sadece ismiyle ve tasarımlarıyla değil görüntüsüyle de moda dünyasına damgasını vurdu Karl Lagerfeld.

Moda dünyasının Einstein'ı olarak anılan Karl Lagerfeld, yenilikçi ve öncü tasarımlarıyla moda dünyasına damgasını vurdu.

ZENGİN BİR AİLENİN ÇOCUĞU OLARAK DÜNYAYA GELDİ

Efsane modacı Karl Lagerfeld hayata veda etti

Lagerfeld, 10 Eylü 1933'te Almanya'nın Hamburg kentinde dünyaya geldi.

Asıl adı Karl Otto Lagerfelt olan ünlü modacı zengin bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gözlerini açtı.

Moda dünyasına 1972 yılında Chloe ile adımattı. 1980'lerde ise Chanel'deki uzun serüveni başladı.  Karl Lagerfeld, bu markayı 1980'lerde moda fenomeni haline getirdi. Hatta yüzyılın en önemli firmalarından biri konumuna gelmesinde büyük katkısı oldu.

Yaşamını Paris'te sürdüren Karl Lagerfeld, 1980'lerin başında kendine ait parfüm ve giyim eşyası üreden KL adlı bir markayı piyasaya sürdü. 2004 yılında da bu markayı Tommy Hilfiger'a sattı.

Efsane modacı Karl Lagerfeld hayata veda etti

Karl Lagerfeld, uzun kariyeri boyunca Chanel, Fendi, Karl Lagerfeld ve KL olmak üzere dört marka için tasarım yaptı.

Ünlü modacı daha sonra online alışveriş sitesinde özel olarak satışa sunulan Karl adlı bir başka marka daha yarattı.

 MÜZİK CD'Sİ VE BELGESEL

Efsane modacı Karl Lagerfeld hayata veda etti

 Karl Lagerfeld'in moda alanındaki başarıları bununla sınırlı kalmadı. Brezilyalı ayakkabı firmabı Melissa için 4 sezon boyunca kapsül koleksiyonlar tasarladı.

2011 yılında bir asitli içecek firması için şişe tasarladı, 2006 yılında en sevdiği şarkılardan oluşan Les Musiques Que J'aime (Sevdiğim Müzikler) adlı bir CD çıkardı.  Bundan bir yıl sonra da Lagerfeld Confidential (Lagerfeld'in Sırları) adlı belgeselde hayatı gözler önüne serildi.

 BİR ŞİİR TUTKUNUYDU

Efsane modacı Karl Lagerfeld hayata veda etti

Karl Lagerfeld, sigara, cep telefonu ve peynirden nefret ederdi. Buna karşın şiiri de tutku derecesinde severdi.

CHANEL'İ KURTARAN TASARIMCI

Efsane modacı Karl Lagerfeld hayata veda etti

Kariyerine Pierre Balmain'in asistanı olarak başladığında henüz 20 yaşında olan Lagerfeld, tarihe "Chanel'i kurtaram tasarımcı" olarak geçti.

Karl Lagerfeld, Chanel için çalışmaya başladığında marka artık eski görkemli günlerini geride bırakmıştı. Ama Lagerfeld'in dokunuşuyla bu ünlü marka da bir anlamda yeniden doğdu.

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