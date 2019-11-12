Edis'in yeni imajı: Biraz Eminem, biraz Justin
Dünyaca ünlü müzik şirketi Warner Music’le sözleşme imzalamaya hazırlanan Edis, kariyerinin bu en büyük anlaşmasından önce imaj değiştirdi. Saçlarını sarıya boyatan ünlü şarkıcı, yeni görüntüsüyle Xoxo dergisine poz verdi.
Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar, Edis hayranlarını ikiye böldü. Kimisi sarı saçı ona çok yakıştırdı, kimisi ise beğenmedi. Edis’i yeni imajıyla ünlü yıldızlar Eminem ve Justin Bieber’a benzetenler de oldu.
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