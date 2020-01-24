Edis'in dünya yolu
İNGİLİZCE albümü için yaklaşık 1 yıldır İstanbul ile Los Angeles arasında mekik dokuyan Edis, adını dünyaya duyurmaya hazırlanıyor.
28 yaşındaki şarkıcı, bünyesinde Ed Sheeran, Dua Lipa, Cardi B, Bruno Mars gibi dünyaca ünlü yıldızların bulunduğu Warner Music ile anlaşma imzaladı. Warner Music, önümüzdeki günlerde Londra’da düzenleyeceği basın toplantısı ile yeni sanatçısı Edis’i dünyaya tanıtacak. Londra doğumlu olan ve hem İngilizce hem de Fransızca bilen Edis, yurtdışında yayınlanacak albümünde Türkçe eserlerin yanı sıra bu dillerde seslendireceği şarkılara da yer verecek.
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