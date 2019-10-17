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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 17.10.2019 - 08:06, Son Güncelleme:

Edis’e 1 milyon TL’lik haciz kararı

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
Edis’e 1 milyon TL’lik haciz kararı

Ünlü şarkıcı Edis, eski menajerlik şirketiyle davalık oldu. Üç ayrı mahkemeye dava açan Bon Prodüksiyon Yapım, şarkıcı ve babası hakkında suç duyurusunda bulundu.

EDİS’i zirveye taşıdıklarını ve borç verdiklerini iddia eden menajerlik şirketi Bon Prodüksiyon Yapım, 3 milyon 400 bin liralık alacağı için üç ayrı mahkemeye dava açtı. Şirket ayrıca Edis’le babası Ayhan Görgülü hakkında dolandırıcılık suçundan savcılığa suç duyurusunda bulundu. Şirketin talebi üzerine mahkeme, Edis Görgülü hakkında 1 milyon 23 bin liralık ihtiyati haciz kararı verdi.

BEN APTAL DEĞİLİM

Önceki gün Nişantaşı’nda görüntülenen Edis, Bon Prodüksiyon Yapım’ın sahibi Bilal Oğuz’un açtığı davayla ilgili soruları “Yargı sürecine girildi. O yapımcım değil” diyerek yanıtsız bıraktı.

Edis, kendisini keşfeden Soner Sarıkabadayı tarafından da vefasızlıkla suçlandığı ve ünlü şarkıcıyla davalık olduğu hatırlatılınca şöyle dedi:

“Ben aptal biri değilim. Başarılı olan her insanın ticari hayatında böyle kavgalar, tartışmalar olur. İlk değil, son da olmayacak. Ben işimi yaptığım sürece bana hiçbir şey olmaz. 25 senedir bu iş için köpek gibi çalışıyorum. Bir dava ile insanların bu işe ne kadar yatırım yaptığını anlayamazsınız. Beni vefasızlıkla asla suçlayamazlar. Beni bilen biliyor. Yargı süreçleri bittiği zaman, yaşananları sevenlerime belki anlatırım.”

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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