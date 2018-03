Edis'den unutulmaz an!

Edis'in 24 saat rekoru

Müzik kariyerinin ilk albümü 'An' ile hayranlarının karşısına çıkan Edis, bir rekora da ilk 24 saatte imza attı.

Çıktığı " an" itibariyle i-tunes Apple ve tüm digital platformlarda neredeyse en çok dinlenen ilk her iki şarkıdan biri Edis 'e ait!.

12 sarkıdan oluşan Ân albümünde yer alan şarkılar ile tüm dinlenme platformlarında 5 şarkı ile ilk 10'a giren Edis kırılması zor bir rekora imza atarken You Tube 'da da ilk 24 saatte 1 milyon kez izlenen Roman klibiyle ana sayfada ilk sırada yerini aldı..