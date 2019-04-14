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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Magazin
14.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Edis erkekleri cesaretlendiriyor

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Edis erkekleri cesaretlendiriyor

Pop müziğin başarılı yıldızı Edis, yeni kibiyle karşımızda. Peki tarzı nasıl? Moda Konseyi tartıştı: Edis, erkek modasına nasıl yön veriyor?

Aslı Barış: Yaz geliyor ve haliyle müzik piyasası hareketlendi. Edis’in “Bana Ne” adlı klibini izlediniz mi? Nasıl buldunuz stilini? Edis erkek modasında bir fark yaratıyor mu sizce? 
Başak Dizer TatlıtuğKesinlikle doğru, cesaretlendiriyor. Hem klip hem de kıyafetleri orijinal olmuş. Ben çok sevdim. Buradan da anlıyoruz ki çok açık buz mavisi, ağartılmış denim pantolonlar ve jean ceketler çok moda. 90’ların havasını yansıtıyor. Edis’in günlük stili de çok pop-maskulen. Onun kombinleri kolayca uygulanabilir. 

Edis erkekleri cesaretlendiriyor

Fotoğraf:Muhsin AKGÜN
Aslı Barış: Sahne kıyafetlerine ve kliplerindeki styling’e bir hayli kafa yoruyor gibi. Yani müzikal anlamda vermek istediği mesajı trendlerle destekleyerek ortaya bir şey koyuyor. Popçular,  ya son derece düz kostümler giyiyor ya da alternatif olarak kendine hiç de uygun olmayan garip tasarımlar... Buna da ‘şov kıyafeti’ diyorlar... Edis ikisinin de zıttı bir tarz oturttu. Bu da iyi bir şey.
Ceylan Atınç: Ben de Edis’in tarzına ve kıyafetlerine gösterdiği özeni çok takdir ediyorum. Genç bir pop yıldızı olarak hem trendlere uygun hem de fark yaratan bir dokunuşu var. Alışılagelmiş popçu imajına farklı bir yorum kattığını düşünüyorum. Konserlerinde ve kliplerinde yarattığı hikâyeyi destekleyen ve onunla bütünleşen stili farklılığını sergiliyor bence Edis’in.
Serenay’ın stili
Edis erkekleri cesaretlendiriyor

Aslı Barış: Serenay Sarıkaya bir jean markasıyla işbirliğini sundu. Serenay’ın stili nasıl sizce?
Başak Dizer Tatlıtuğ: Stili son derece pop. Herkesin ilham alabileceği genç, seksi bir sokak modası kombini hali var.
İlgi çekici, öncü bir tarzı diyebiliriz.
Ceylan Atınç:
Türkiye’nin en iyi giyinen kadınlarından biri diyebiliriz Serenay için. Hem stili hem de tavrıyla çok genç ve dinamik.
Aslı Barış:
Katılıyorum. Fiziği sayesinde her türlü tarzı taşıyabilir. Ama kendi asi ama şık çizgisi bence en güzeli. Triko elbiseler, deri ceketler, jean’ler... Hazır yeri gelmişken biraz da jean trendlerinden bahsedelim...
Neler giyeceğiz bu yaz?
Ceylan Atınç: Her sene daha da rahat kesimler hayatımıza giriyor jean dünyasında. Vintage yıkamaları bu yaz bol bol göreceğiz. ‘Ham kot’ dediğimiz jean’ler de trendler arasında...
Başak Dizer Tatlıtuğ: Serenay’ın da kendi adını verdiği jean gibi yüksek bel kısa paça jean’ler çok moda. Önden 5 düğmeli havuç kesim kısa paça jean’ler, çok açık mavi ağartılmış taşlanmış yırtık jean’ler ve tabii ki jean ceketler...
Beyaz jean’i de unutmayalım.
Ekrandaki favorilerimiz neler?
Aslı Barış: Hazır ekrandan bahsettik, stil anlamında ekrandaki favorileriniz neler?
Başak Dizer Tatlıtuğ:
Acayip bir 90’lar modası var. Bu bağlamda stil olarak çok ilgimi çeken bir dizi var; “Pose”. Versace ve Valentino’nun en prim yaptığı zamanlar. Çoğu kombin Prince’in sahne ve klip kostümlerini anımsatıyor ve MTV’nin 1990-2000 zamanına götürüyor.
Edis erkekleri cesaretlendiriyor


Aslı Barış: 90’lara özlem tavan yaptığından iyi geliyor böyle işler. “The Assassination of Gianni Versace”yi de unutmayalım. Sadece kostümler için bile izlenir. Senin favorin ne Ceylan?
Ceylan Atınç:
Sabırsızlıkla yeni sezonunu beklediğim “Big Little Lies” dizisindeki Nicole Kidman’ın canlandırdığı Celeste Wright’ın tarzını çok seviyorum. Çabasız ama özenli toprak tonlarının hâkimiyetinde giydiriyorlar. Abartısız, klasik ve modern.

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