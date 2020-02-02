Haber Giriş: 02.02.2020 - 19:11,
Eda Taşpınar bu kez çekirge yedi!
Bir süredir Meksika Tulum’da tatil yapan geçiren Taşpınar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla çok konuşuldu. İlginç tatları denemeyi seven Eda Taşpınar, geçtiğimiz sene gittiği restoranda timsah eti ve Fransa tatilinde yüzlerce euro’ya bir tabak pesto soslu salyangoz yemişti.
Taşpınar son olarak Meksika’da çekirge yedi. Taşpınar paylaşımına "Yer miyizzz? Yeriz" notunu düştü.
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