Eda Sönmez’den oyuncu Saruhan Hünel’in beraatine ilk açıklama

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriEda Sönmez’den oyuncu Saruhan Hünel’in beraatine ilk açıklama
GeriMagazin Eda Sönmez’den oyuncu Saruhan Hünel’in beraatine ilk açıklama
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
DHA
25.12.2018 - 23:11, Son Güncelleme:

Eda Sönmez’den oyuncu Saruhan Hünel’in beraatine ilk açıklama

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Eda Sönmez’den oyuncu Saruhan Hünel’in beraatine ilk açıklama

Eda Sönmez, oyuncu Saruhan Hünel’in kendisine yönelik darp ve tehdit davasından beraat etmesinin ardından, yazılı basın açıklaması yaptı. Sönmez, oyuncu Hünel’in 26 Nisan 2018’de yine kendisine yönelik yaralama ve hakaret suçlarından İstanbul Anadolu 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ceza aldığını ve bu cezanın kesinleştiğini, söz konusu beraat kararının ise henüz kesinleşmemiş olup gerekli itirazın avukatları tarafından yapılacağını belirtti.

Eda Sönmez, oyuncu Saruhan Hünel hakkındaki şikayetini 2015 yılında yaptığını belirterek İstanbul Anadolu 5. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki görülen dava sonunda 26 Nisan 2018’de "yaralama" ve "hakaret" suçlarından Hünel hakkında ayrı ayrı adli para cezası verildiğini, bu hükmün de açıklanmasının geri bırakıldığını, buna yapılan itirazın ise reddedilerek kararın kesinleştiğini belirtti. Eda Sönmez, bugün İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi’nce verilen beraat kararının ise "Maruz kaldığım başka bir şiddet ve hakaret olayına ilişkin" olduğunu belirterek karara itirazda bulunacaklarını söyledi.

Eda Sönmez’in basın açıklaması şöyle:

"İstanbul Anadolu 5. Asliye Ceza Mahkemesinde görülüp kesinleşen davada maruz kaldığım şiddet ve hakaretlerle ilgili delillerime ek olarak Taksim’de sokak ortasında darp edildiğime ve hakarete uğradığıma dair kamera görüntülerinin de istenilmesini mahkemeden talep etmiştim. Mahkeme, Taksim’in İstanbul Adliyesi (Çağlayan) bölgesinde kalması sebebiyle dosyaları ayırarak sadece sokak ortasında maruz kaldığım şiddete ilişkin vakıayı İstanbul Adliyesine (Çağlayan) göndermiştir.

MOBESE KAYITLARI

Çağlayan Adliyesinde görülen davada ise Beyoğlu Emniyet Müdürlüğünden ve Taksim Polis Merkezi Amirliği’nden mobese kameraları istenmiştir. Ancak bu kurumlardan, olayın yaşandığı tarihten sonra uzun bir süre geçtiği için hem mobese kayıtları hem de civardaki işyerlerindeki kamera kayıtları silindiğine dair cevap yazıları gelmiştir. Dolayısıyla bugün verilen beraat kararı sadece sokak ortasında maruz kaldığım şiddete yönelik iddiamın kamera kayıtlarının silinmiş olması sebebiyle delilsiz kalmasından kaynaklanmıştır. Verilen beraat kararının dayanağı, "Yüklenen suçun sanık tarafından işlenmediğinin sabit olması" değil tam aksine delillerin tespit edilememesinden kaynaklanan "Yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması’dır. Bilindiği üzere ceza hukukunda bu hüküm sanığın suçu işlemediğini değil, sadece sanığın suçu işlediğinin tespit edilemediği anlamına gelmektedir. Bu durum da benim şiddete maruz kalmadığım anlamına gelmemektedir. Ayrıca söz konusu beraat kararı henüz kesinleşmemiş olup gerekli itirazlar avukatlarımca yapılacaktır.

KAMUOYUNA SUNULACAKTIR

Asıl dosyam olan İstanbul Anadolu 5. Asliye Ceza Mahkemesinde ispatlandığı üzere maruz kaldığım şiddet ve hakaretler şahsım nezdinde Türk kadınına yapılmıştır. Zira hiçbir sebeple şiddet ve özelde kadınına karşı şiddet kabul edilemez. Yazdığım hususlar dışında hiçbir iddiayı kabul etmiyorum. Aksinin iddia edildiği durumda karşı tarafın muvafakat etmesi halinde iki tarafın da bilgilerinin yer aldığı tüm mahkeme kayıtları tarafımca kamuoyuna sunulacaktır. Hiçbir kadın adının, medyada şiddete "maruz kalan" sıfatıyla anılmasını istemez. Bu sebeple Saruhan Hünel hakkında verilen cezayı bugüne kadar gündeme getirme arzusu içerisinde olmadım. Ancak bugün karşılaştığım haberlerin Saruhan Hünel’i aklamaya yönelik olduğunu görmüş olmam, durumu açıklama mecburiyeti doğurmuştur.

Oyuncu Saruhan Hünelin darp ve tehdit davasında karar
Oyuncu Saruhan Hünel'in darp ve tehdit davasında karar
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Evlenmek için 2018'i beklediler

Yıldız Asyalı'dan yıllar sonra gelen Arda Kural itirafı!

'Benim kocam DM'den kimseye yürümez'

Müjdeyi verdi 'İBO SHOW' geri dönüyor