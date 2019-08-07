Eda, Kardashian izinde
Plaj denince akla ilk gelen isim, “ikoncan” ekolünün öncüsü Eda Taşpınar, pozlarında Kardashian ailesini mi taklit ediyor?
Eda Taşpınar’ın fotoğraflarına bakınca bile burnumuza güneş yağı kokusu geliyor. Muhteşem bir fizik, güneşe adanmış bir ten...
Yarı bedeni kadar büyük plaj çantaları, Robocop güneşlikleri ne ararsanız var. Ancak son dönemde poz verme konusunda kısırdöngüye mi girdi ne. Bir arayıştaysa esin kaynağının Kardashian/Jenner ailesi olduğu kesin.
Eda’nın son paylaşımındaki pozu ve bikinisi Kendall Jenner’ın çekimine gönderme yapıyor.
Bu, Kendall’ın ablası Kim’in de geleneksel pozlarından. Geçen hafta da Kourtney Kardashian’ın 2017’de olay yaratan pozunun biraz daha kapalısını paylaşmıştı. Ne dersiniz, “sahte kıyafet” gibi “sahte poz” konsepti mi girecek hayatımıza?
Kendall Jenner
Kim Kardashian
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